Венгрия вновь ограничит въезд, чтобы предотвратить рост случаев COVID-19

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Венгрия со среды вновь вводит ограничения на въезд в страну с целью предотвратить распространение коронавирусной инфекции, передает агентство Рейтер со ссылкой на Гергея Гуляша - главу администрации венгерского премьер-министра Виктора Орбана

По сообщению агентства, подобное решение связано со всплеском заболеваемости COVID-19 в ряде стран. В мае Венгрия сняла большую часть введенных из-за коронавируса ограничений на въезд и открыла свои границы для граждан стран Европейского союза и соседних государств, не являющихся членами ЕС. По словам Гуляша, введение ограничений необходимо для того, чтобы избежать повторного введения мер внутри страны.

Согласно новым правилам, по возвращении на родину из стран с высокой степенью риска, отнесенных к "желтой" и "красной" зонам, гражданам Венгрии будет необходимо пройти медосмотр и 14-дневный карантин. Этого можно будет избежать лишь при предъявлении отрицательных результатов тестов на COVID-19.

Это же правило будет распространяться на иностранцев, прибывающих из стран, отнесенных к "желтой" зоне, а иностранцам из стран "красной" зоны въезд в Венгрию будет запрещен.

В число стран "желтой" зоны вошли Россия, Сербия, Болгария, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. К наиболее опасной "красной" зоне отнесены, среди прочих, Албания, Черногория и Украина. Список стран будет регулярно пересматриваться.

На сегодняшний день в Венгрии выявлено более 4,2 тысячи случаев коронавируса, скончались 595 человек.