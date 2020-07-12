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Венгрия вновь ограничит въезд, чтобы предотвратить рост случаев COVID-19
Венгрия со среды вновь вводит ограничения на въезд в страну с целью предотвратить распространение коронавирусной инфекции, передает агентство Рейтер со ссылкой... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T15:07
2020-07-12T15:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
виктор орбан
венгрия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, виктор орбан, венгрия, в мире
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Венгрия
со среды вновь вводит ограничения на въезд в страну с целью предотвратить распространение коронавирусной инфекции, передает агентство Рейтер со ссылкой на Гергея Гуляша - главу администрации венгерского премьер-министра Виктора Орбана
.
По сообщению агентства, подобное решение связано со всплеском заболеваемости COVID-19 в ряде стран. В мае Венгрия сняла большую часть введенных из-за коронавируса ограничений на въезд и открыла свои границы для граждан стран Европейского союза и соседних государств, не являющихся членами ЕС. По словам Гуляша, введение ограничений необходимо для того, чтобы избежать повторного введения мер внутри страны.
Согласно новым правилам, по возвращении на родину из стран с высокой степенью риска, отнесенных к "желтой" и "красной" зонам, гражданам Венгрии будет необходимо пройти медосмотр и 14-дневный карантин. Этого можно будет избежать лишь при предъявлении отрицательных результатов тестов на COVID-19.
Это же правило будет распространяться на иностранцев, прибывающих из стран, отнесенных к "желтой" зоне, а иностранцам из стран "красной" зоны въезд в Венгрию будет запрещен.
В число стран "желтой" зоны вошли Россия, Сербия, Болгария, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. К наиболее опасной "красной" зоне отнесены, среди прочих, Албания, Черногория и Украина. Список стран будет регулярно пересматриваться.
На сегодняшний день в Венгрии выявлено более 4,2 тысячи случаев коронавируса, скончались 595 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.