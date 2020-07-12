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Более ста россиян во вторник вылетели из Бишкека в Москву
Более ста россиян в воскресенье вылетели чартерным рейсом из Бишкека в Москву, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T15:06
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
аэрофлот
москва
киргизия
общество
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
приостановка авиасообщения из-за коронавируса, аэрофлот, москва, киргизия, общество

Более ста россиян во вторник вылетели из Бишкека в Москву

15:06 12.07.2020
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© РИА Новости / Илья НаймушинСамолет в небе
Самолет в небе
© РИА Новости / Илья Наймушин
Самолет в небе. Архивное фото
БИШКЕК, 12 июл - РИА Новости. Более ста россиян в воскресенье вылетели чартерным рейсом из Бишкека в Москву, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии.
Согласно онлайн-табло, рейс AFL1881 авиакомпании "Аэрофлот" вылетел из Бишкека в 17.37 (14.37 мск).
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Как ранее сообщало посольство России в Киргизии, на рейс допущены граждане, которые проживают в Москве, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ярославской, Амурской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калининградской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Магаданской, Псковской, Рязанской, Сахалинской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областях, Бурятии, Мордовии, Якутии, Чукотском автономном округе, Хабаровском, Камчатском, Приморском и Забайкальском крае.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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Приостановка авиасообщения из-за коронавирусаАэрофлотМоскваКиргизияОбщество
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