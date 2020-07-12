Более ста россиян во вторник вылетели из Бишкека в Москву

Как ранее сообщало посольство России в Киргизии, на рейс допущены граждане, которые проживают в Москве, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ярославской, Амурской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калининградской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Магаданской, Псковской, Рязанской, Сахалинской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областях, Бурятии, Мордовии, Якутии, Чукотском автономном округе, Хабаровском, Камчатском, Приморском и Забайкальском крае.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.