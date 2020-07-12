На выборах президента Польши к полудню проголосовали четверть избирателей

Жители Польши во время голосования на выборах президента Польши

ВАРШАВА, 12 июл – РИА Новости. Почти четверть польских избирателей проголосовали по состоянию на полдень (13.00 мск) во втором туре выборов президента страны, сообщил журналистам глава Государственной избирательной комиссии Почти четверть польских избирателей проголосовали по состоянию на полдень (13.00 мск) во втором туре выборов президента страны, сообщил журналистам глава Государственной избирательной комиссии Польши Сильвестр Марчиняк.

По данным главы Госизбиркома, в списки для голосования внесено 29 147 064 человек. "По состоянию на 12.00 выдано 7 209 052 бюллетеня, что составляет 24,73%", - сказал Марчиняк.

Он напомнил, что в первом туре выборов по состоянию на полдень проголосовали 24,8% избирателей. В 2015 году во втором туре на этот же час явка составляила 17,4%.

Активнее всего голосуют избиратели столичного Мазовецкого воеводства (26,92%), а пассивнее всего себя ведут избиратели Опольского воеводства (21,6%).