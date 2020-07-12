https://ria.ru/20200712/1574237336.html
На выборах президента Польши к полудню проголосовали четверть избирателей
Почти четверть польских избирателей проголосовали по состоянию на полдень (13.00 мск) во втором туре выборов президента страны, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T15:04
2020-07-13T01:02
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рафал тшасковски, анджей дуда, польша, право и справедливость, варшава, в мире
ВАРШАВА, 12 июл – РИА Новости.
Почти четверть польских избирателей проголосовали по состоянию на полдень (13.00 мск) во втором туре выборов президента страны, сообщил журналистам глава Государственной избирательной комиссии Польши
Сильвестр Марчиняк.
В воскресенье в Польше проходит второй тур выборов президента. За право занять пост главы государства на ближайшие пять лет борются действующий президент, кандидат от правящей парии "Право и справедливость
" Анджей Дуда
и мэр Варшавы
, кандидат от оппозиционной "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский
.
По данным главы Госизбиркома, в списки для голосования внесено 29 147 064 человек. "По состоянию на 12.00 выдано 7 209 052 бюллетеня, что составляет 24,73%", - сказал Марчиняк.
Он напомнил, что в первом туре выборов по состоянию на полдень проголосовали 24,8% избирателей. В 2015 году во втором туре на этот же час явка составляила 17,4%.
Активнее всего голосуют избиратели столичного Мазовецкого воеводства (26,92%), а пассивнее всего себя ведут избиратели Опольского воеводства (21,6%).
Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).