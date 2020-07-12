Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200712/1574237336.html
На выборах президента Польши к полудню проголосовали четверть избирателей
Почти четверть польских избирателей проголосовали по состоянию на полдень (13.00 мск) во втором туре выборов президента страны, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-13T01:02
рафал тшасковски
анджей дуда
польша
право и справедливость
варшава
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0c/1574238976_0:0:3057:1720_1400x0_80_0_0_8ee6a90b4ad17498fb403758bde52d04.jpg
https://ria.ru/20200712/1574231266.html
https://ria.ru/20200618/1573100378.html
польша
варшава
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0c/1574238976_0:0:3057:1720_1400x0_80_0_0_8ee6a90b4ad17498fb403758bde52d04.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0c/1574238976_208:0:2939:2048_1400x0_80_0_0_e3aaceef2bdad679103080a6405e5bdb.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0c/1574238976_549:0:2597:2048_1400x0_80_0_0_dcf5804b2953c14f34493e6453a041f0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рафал тшасковски, анджей дуда, польша, право и справедливость, варшава, в мире

На выборах президента Польши к полудню проголосовали четверть избирателей

15:04 12.07.2020 (обновлено: 01:02 13.07.2020)
21995
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЖители Польши во время голосования на выборах президента Польши
Жители Польши во время голосования на выборах президента Польши
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ВАРШАВА, 12 июл – РИА Новости. Почти четверть польских избирателей проголосовали по состоянию на полдень (13.00 мск) во втором туре выборов президента страны, сообщил журналистам глава Государственной избирательной комиссии Польши Сильвестр Марчиняк.
В воскресенье в Польше проходит второй тур выборов президента. За право занять пост главы государства на ближайшие пять лет борются действующий президент, кандидат от правящей парии "Право и справедливость" Анджей Дуда и мэр Варшавы, кандидат от оппозиционной "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский.
Жители Польши во время голосования на выборах президента Польши
Вчера, 11:30
В Госизбиркоме Польши заявили о росте числа нарушений на выборах
По данным главы Госизбиркома, в списки для голосования внесено 29 147 064 человек. "По состоянию на 12.00 выдано 7 209 052 бюллетеня, что составляет 24,73%", - сказал Марчиняк.
Он напомнил, что в первом туре выборов по состоянию на полдень проголосовали 24,8% избирателей. В 2015 году во втором туре на этот же час явка составляила 17,4%.
Активнее всего голосуют избиратели столичного Мазовецкого воеводства (26,92%), а пассивнее всего себя ведут избиратели Опольского воеводства (21,6%).
Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).
Вид Варшавы
18 июня, 09:22
В ряде районов Польши голосование на выборах президента пройдет по почте
9141556
Обсудить 0
Рафал ТшасковскиАнджей ДудаПольшаПраво и справедливостьВаршаваВ мире
Рекомендуем
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Минздраве оценили риск второй волны эпидемии коронавируса
Самолет в небе
Более ста россиян во вторник вылетели из Бишкека в Москву
Президент РФ Владимир Путин
Путин прокомментировал будущее отношений России и Украины
Тестирование на наличие антител к COVID-19
ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
Миссия ВОЗ оценит ситуацию с коронавирусом в Туркмении
Выдача пенсии
Работающим пенсионерам скорректируют пенсии с 1 августа
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
Путин назвал причину ухудшения отношений между Россией и Украиной
Стена на границе Мексики и США
Трамп рассказал о ходе строительства стены на границе с Мексикой
Медицинские работники
Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала "правду" о COVID-19
Туристы в Милане, Италия
Итальянцы рассказали, туристов из каких стран не хотят принимать летом
Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
В Южной Корее выявили 44 новых случая заражения коронавирусом
Певица Анита Цой
Анита Цой рассказала о самом жутком проявлении коронавируса
Вид на здание парламента республики Абхазия в Сухуме
В Абхазии проходят довыборы в парламент
Автомобиль скорой помощи
Названа причина смерти невесты на свадебном банкете
Автомобиль Прокуратуры России
Прокуратура начала проверку после жесткой посадки самолета под Тверью
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:53В Афганистане шесть полицейских погибли при нападении талибов
08:45В Казахстане двум врачам посмертно присвоили звание "Герой труда"
08:43На севере Камчатки пропал катер с тремя рыбаками
08:41В Азербайджане заявили об ударе по опорному пункту армянских военных
08:38Росавиация создала комиссию после падения Ан-2 в Нижегородской области
08:35Оборот предприятий торговли и услуг в Москве за месяц вырос на 30,7%
08:34На Украине более 20 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
08:32В горах Крыма спасли группу туристов
08:23В Индии выявили 28,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
08:22В Узбекистане за сутки выявили 487 случаев заболевания COVID-19
08:22В России в понедельник ждут вывозные рейсы из Узбекистана и с Бали
08:20В России провели более 23,2 миллиона тестов на COVID-19
08:20Власти Хабаровского края призвали не допускать массовых беспорядков
08:18Москвичи могут бесплатно заниматься фитнесом на свежем воздухе
08:15В австралийский штат Виктория направили военных для борьбы с COVID-19
08:15В Хабаровске вынесли первый приговор по делу псевдомедцентров
08:11Число жертв наводнений в Японии достигло 72
08:08В Приангарье за сутки потушили 13 возгораний в тайге
08:06В Республике Алтай число зараженных коронавирусом превысило 1,1 тысячи
08:04В Москве в понедельник ожидается кратковременный дождь и гроза
Лента новостейМолния