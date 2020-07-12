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При вспышке газа во дворе частного дома в КБР пострадали три человека
Три женщины получили ожоги в результате вспышки газовоздушной смеси во дворе частного дома в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T14:58
кабардино-балкарская республика (кбр)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чегемский район
происшествия
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чегемский район
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
кабардино-балкарская республика (кбр), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чегемский район, происшествия

При вспышке газа во дворе частного дома в КБР пострадали три человека

14:58 12.07.2020
387
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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НАЛЬЧИК, 12 июл – РИА Новости. Три женщины получили ожоги в результате вспышки газовоздушной смеси во дворе частного дома в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
"В 12.55 мск в воскресенье поступила информация, что на территории частного домовладения по улице Дзагова в селении Шалушка произошла вспышка газовоздушной смеси от газового баллона. В результате пострадало три женщины, которые с ожогами средней и легкой степени тяжести доставлены в республиканскую клиническую больницу в Нальчике", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия выезжали 15 сотрудников МЧС, к моменту их прибытия горения в доме не было.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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Кабардино-Балкарская Республика (КБР)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Чегемский районПроисшествия
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