При вспышке газа во дворе частного дома в КБР пострадали три человека

"В 12.55 мск в воскресенье поступила информация, что на территории частного домовладения по улице Дзагова в селении Шалушка произошла вспышка газовоздушной смеси от газового баллона. В результате пострадало три женщины, которые с ожогами средней и легкой степени тяжести доставлены в республиканскую клиническую больницу в Нальчике", - говорится в сообщении.