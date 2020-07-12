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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200712/1574237005.html
Нового верховного ламу в Туве выберут осенью
Выборы нового верховного ламы в Туве состоятся осенью, сообщили РИА Новости в правительстве региона. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T14:49
религия и мировоззрение
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новости - религия и мировоззрение
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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джампел лодой, новости - религия и мировоззрение, республика тыва, общество

Нового верховного ламу в Туве выберут осенью

14:49 12.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВстреча Нового года по лунному календарю в Республике Тыва
Встреча Нового года по лунному календарю в Республике Тыва
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Встреча Нового года по лунному календарю в Республике Тыва. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 12 июл – РИА Новости. Выборы нового верховного ламы в Туве состоятся осенью, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
О госпитализации с коронавирусом действующего главы буддистов республики Джампела Лодоя стало известно 10 июня. Позже пресс-секретарь главы Тувы сообщила, что Камбы-лама находится в тяжелом состоянии, а в конце июня стало известно о его смерти.
Верховный лама Тувы Джампел Лодой
23 июня, 17:21
Скончался болевший коронавирусом Верховный лама Тувы
"Управление Камбы-ламы сообщало, что осенью пройдут выборы", - сказал собеседник агентства.
На сайте Буддийской традиционной сангхи России указывается, что Джампел Лодой был избран на пост верховного ламы Тувы 29 ноября 2019 года во второй раз. Ему было 44 года.
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Религия и мировоззрениеДжампел ЛодойНовости - Религия и мировоззрениеРеспублика ТываОбщество
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