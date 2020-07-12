https://ria.ru/20200712/1574236932.html
Экономическое противостояние в мире отразится на России, считает Путин
Противостояние на мировой экономической арене, выражающееся во введении рядом стран разного рода ограничений и санкций, будет отражаться и на России, но не... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T14:48
2020-07-12T14:49
россия
весь мир
владимир путин
экономика
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, весь мир, владимир путин, экономика
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июл - РИА Новости.
Противостояние на мировой экономической арене, выражающееся во введении рядом стран разного рода ограничений и санкций, будет отражаться и на России, но не кардинальным образом, поскольку у РФ есть огромный потенциал внутреннего роста, уверен президент страны Владимир Путин
.
Говоря в интервью на телеканале "Россия 1"
о вводимых Вашингтоном
в отношении ряда стран, в том числе и России, санкциях, он высказал уверенность, что противостояние на международной экономической арене будет продолжаться. По его словам, "это связано с нежеланием некоторых стран мириться с тем, что появляются или уже появились эффективные глобальные конкуренты".
"И различного варианта ограничения - будь то тарифные ограничения, финансовые ограничения, технологические ограничения или просто тупое введение санкций - оно так или иначе будет продолжаться с целью сдерживания развития потенциальных конкурентов для тех стран, которые считают себя мировыми лидерами и хотят в таком качестве сохраниться. Это противостояние, борьба будет сохраняться, безусловно. Это будет отражаться и на нас, но, уверен, не кардинальным образом. Почему? Потому что у нас огромный потенциал внутреннего роста. И я надеюсь, что мы эту задачу решим", - заявил Путин.
Российский лидер также подчеркнул, что нельзя никому навязывать единообразных, кому-то выгодных стереотипов развития. "Каждая страна имеет право на выбор своего собственного пути развития", - заключил президент РФ.