Экономическое противостояние в мире отразится на России, считает Путин

"И различного варианта ограничения - будь то тарифные ограничения, финансовые ограничения, технологические ограничения или просто тупое введение санкций - оно так или иначе будет продолжаться с целью сдерживания развития потенциальных конкурентов для тех стран, которые считают себя мировыми лидерами и хотят в таком качестве сохраниться. Это противостояние, борьба будет сохраняться, безусловно. Это будет отражаться и на нас, но, уверен, не кардинальным образом. Почему? Потому что у нас огромный потенциал внутреннего роста. И я надеюсь, что мы эту задачу решим", - заявил Путин.