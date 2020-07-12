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Белорусский народ ни перед кем не становился на колени, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его сердце "бесповоротно отдано" белорусскому народу, который никогда и ни перед кем не становился на... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T14:58
александр лукашенко
могилевская область
белоруссия
в мире
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александр лукашенко, могилевская область, белоруссия, в мире

Белорусский народ ни перед кем не становился на колени, заявил Лукашенко

14:58 12.07.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 11 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его сердце "бесповоротно отдано" белорусскому народу, который никогда и ни перед кем не становился на колени и выстрадал право жить в своем государстве, самостоятельно определяя будущее.
"Мое сердце окончательно и бесповоротно отдано этой земле и этим людям. Всем белорусам. Народу, который за многие столетия своей истории пережил немало бед и несчастий, но никогда и ни перед кем не становился на колени. Народу, который выстрадал право жить в своем государстве и самостоятельно выбирать и определять свое будущее", - заявил Лукашенко в субботу на фестивале "Александрия собирает друзей" в Могилевской области, который приурочен к прошедшему на неделе празднованию Ивана Купалы. Его слова приводит Sputnik Беларусь.
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Президент призвал присутствующих оглянуться вокруг и посмотреть, "сколько хорошего, нужного сделано нами на этой родной земле".
"Ваша огромная заслуга в том, что уже не одно поколение белорусов растет в благополучной, чистой, мирной и красивой стране. Стране, которую создали мы с вами практически с нуля, на обломках великой империи, имя которой - Советский Союз", - констатировал глава белорусского государства.
По его словам, это было нелегко, что-то получилось на "отлично" и даже лучше, чем когда-то представляли, что-то - на "хорошо", а над чем-то предстоит еще немало поработать. "Работать на результат, объединяться перед любыми испытаниями, преодолевать все трудности - вот единственный способ создать наилучшее будущее для своей страны и своего народа. И - обязательно - только всем вместе", - подчеркнул Лукашенко.
Он добавил, что "истинная любовь к Отечеству – созидательная", и призвал "дальше вместе строить Беларусь справедливой, безопасной и сильной страной".
"Сейчас это весьма актуально, когда сильные мира сего пытаются переделить мир, сломать устои, навязать более слабым свой образ мышления и свой образ жизни. И самое главное: в такие времена надо слушать свое сердце - оно всегда укажет самый верный и правильный путь в будущее", - подчеркнул белорусский лидер.
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