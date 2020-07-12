Белорусский народ ни перед кем не становился на колени, заявил Лукашенко

МИНСК, 11 июл - РИА Новости. Президент Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его сердце "бесповоротно отдано" белорусскому народу, который никогда и ни перед кем не становился на колени и выстрадал право жить в своем государстве, самостоятельно определяя будущее.

"Мое сердце окончательно и бесповоротно отдано этой земле и этим людям. Всем белорусам. Народу, который за многие столетия своей истории пережил немало бед и несчастий, но никогда и ни перед кем не становился на колени. Народу, который выстрадал право жить в своем государстве и самостоятельно выбирать и определять свое будущее", - заявил Лукашенко в субботу на фестивале "Александрия собирает друзей" в Могилевской области , который приурочен к прошедшему на неделе празднованию Ивана Купалы. Его слова приводит Sputnik Беларусь

Президент призвал присутствующих оглянуться вокруг и посмотреть, "сколько хорошего, нужного сделано нами на этой родной земле".

"Ваша огромная заслуга в том, что уже не одно поколение белорусов растет в благополучной, чистой, мирной и красивой стране. Стране, которую создали мы с вами практически с нуля, на обломках великой империи, имя которой - Советский Союз", - констатировал глава белорусского государства.

По его словам, это было нелегко, что-то получилось на "отлично" и даже лучше, чем когда-то представляли, что-то - на "хорошо", а над чем-то предстоит еще немало поработать. "Работать на результат, объединяться перед любыми испытаниями, преодолевать все трудности - вот единственный способ создать наилучшее будущее для своей страны и своего народа. И - обязательно - только всем вместе", - подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что "истинная любовь к Отечеству – созидательная", и призвал "дальше вместе строить Беларусь справедливой, безопасной и сильной страной".