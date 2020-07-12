Редактора телеканала "Царьград" оштрафовали за фейки о коронавирусе

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Мировой судья Тверского района Мировой судья Тверского района Москвы на 120 тысяч рублей оштрафовал главного редактора телеканала "Царьград" Дарью Токареву за две фейковые новости о коронавирусе на сайте канала, сообщили РИА Новости в суде.

Суд признал ее виновной в совершении двух административных правонарушений, предусмотренных частью 9 статьи 13.15 КоАП (Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан...). Санкция статьи для должностных лиц предполагает штраф от 60 до 200 тысяч рублей.

Протоколы в суд направил Роскомнадзор , который указал, что сообщения содержат заведомо ложную общественно значимую информацию о COVID-19, противоречащую официальным сведениям Всемирной организации здравоохранения ( ВОЗ ), объявившей 11 марта 2020 года пандемию соответствующего заболевания, а также общедоступной информации коммуникационного центра правительства Российской Федерации Роспотребнадзора и других ведомств, размещенной на официальном интернет-ресурсе для информирования населения по вопросам коронавируса - стопкоронавирус.рф . Как указано в решении суда, информация из статей создавала угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности.

Токарева и ее представитель, как указано в решении суда, возражали против привлечения к административной ответственности. Они указывали, что позиция эксперта, приведенная в публикации, является прямой речью и оценочным суждением и мнением. В статье указано, что мнение автора может не совпадать с мнением редакции. В распоряжении СМИ есть аудиозапись разговора, а после появления претензий материал удалили.

"Поскольку о новой коронавирусной инфекции мало что было известно, соответственно, высказывать свои предположения возможно и не запрещено. Проверить достоверность полученной информации не представлялось возможным. При публикации статьи не преследовалось цели каким-либо образом навредить действующей власти", - изложена в решении суда версия защиты.

Тем не менее, суд назначил за каждую из двух публикаций штраф в размере 60 тысяч рублей.