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Редактора телеканала "Царьград" оштрафовали за фейки о коронавирусе
Мировой судья Тверского района Москвы на 120 тысяч рублей оштрафовал главного редактора телеканала "Царьград" Дарью Токареву за две фейковые новости о... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T14:46
коронавирус covid-19
россия
телеканал царьград
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, россия, телеканал царьград, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, москва, происшествия

Редактора телеканала "Царьград" оштрафовали за фейки о коронавирусе

14:46 12.07.2020
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Статуи Фемиды
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Мировой судья Тверского района Москвы на 120 тысяч рублей оштрафовал главного редактора телеканала "Царьград" Дарью Токареву за две фейковые новости о коронавирусе на сайте канала, сообщили РИА Новости в суде.
Суд признал ее виновной в совершении двух административных правонарушений, предусмотренных частью 9 статьи 13.15 КоАП (Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан...). Санкция статьи для должностных лиц предполагает штраф от 60 до 200 тысяч рублей.
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Протоколы в суд направил Роскомнадзор, который указал, что сообщения содержат заведомо ложную общественно значимую информацию о COVID-19, противоречащую официальным сведениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), объявившей 11 марта 2020 года пандемию соответствующего заболевания, а также общедоступной информации коммуникационного центра правительства Российской Федерации, Роспотребнадзора и других ведомств, размещенной на официальном интернет-ресурсе для информирования населения по вопросам коронавируса - стопкоронавирус.рф. Как указано в решении суда, информация из статей создавала угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности.
Токарева и ее представитель, как указано в решении суда, возражали против привлечения к административной ответственности. Они указывали, что позиция эксперта, приведенная в публикации, является прямой речью и оценочным суждением и мнением. В статье указано, что мнение автора может не совпадать с мнением редакции. В распоряжении СМИ есть аудиозапись разговора, а после появления претензий материал удалили.
"Поскольку о новой коронавирусной инфекции мало что было известно, соответственно, высказывать свои предположения возможно и не запрещено. Проверить достоверность полученной информации не представлялось возможным. При публикации статьи не преследовалось цели каким-либо образом навредить действующей власти", - изложена в решении суда версия защиты.
Тем не менее, суд назначил за каждую из двух публикаций штраф в размере 60 тысяч рублей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус COVID-19Россиятелеканал ЦарьградФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗМоскваПроисшествия
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