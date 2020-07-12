В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за угрозы смерчей

Мужчина во время шторма. Архивное фото

Мужчина во время шторма

СОЧИ, 12 июл - РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено в Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за ливней с грозами и градом, шквалистого ветра и опасности формирования смерчей над морем, сообщает ГУМЧС России по Краснодарскому краю

Отмечается, что в понедельник на курорте резко изменится погода до конца вторника.

"Экстренное предупреждение! На территории Сочи ожидаются местами сильные дождь, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20-22 метров в секунду", - говорится в сообщении.

Спасатели уточняют, что на реках возможен подъем уровня воды с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селей. Прогнозируется опасность и на море.