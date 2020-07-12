https://ria.ru/20200712/1574236725.html
В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за угрозы смерчей
Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за ливней с грозами и градом, шквалистого ветра и опасности формирования смерчей над морем, сообщает ГУМЧС России... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T14:38
2020-07-12T14:38
сочи
краснодарский край
общество
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сочи
краснодарский край
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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сочи, краснодарский край, общество
СОЧИ, 12 июл - РИА Новости.
Экстренное предупреждение объявлено в Сочи
из-за ливней с грозами и градом, шквалистого ветра и опасности формирования смерчей над морем, сообщает ГУМЧС России по Краснодарскому краю
.
Отмечается, что в понедельник на курорте резко изменится погода до конца вторника.
"Экстренное предупреждение! На территории Сочи ожидаются местами сильные дождь, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20-22 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Спасатели уточняют, что на реках возможен подъем уровня воды с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селей. Прогнозируется опасность и на море.
"Экстренное предупреждение... На участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.