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В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за угрозы смерчей
Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за ливней с грозами и градом, шквалистого ветра и опасности формирования смерчей над морем, сообщает ГУМЧС России... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T14:38
сочи
краснодарский край
общество
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РИА Новости
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353
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сочи, краснодарский край, общество

В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за угрозы смерчей

14:38 12.07.2020
2274
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМужчина во время шторма
Мужчина во время шторма
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мужчина во время шторма. Архивное фото
СОЧИ, 12 июл - РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за ливней с грозами и градом, шквалистого ветра и опасности формирования смерчей над морем, сообщает ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что в понедельник на курорте резко изменится погода до конца вторника.
"Экстренное предупреждение! На территории Сочи ожидаются местами сильные дождь, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20-22 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Спасатели уточняют, что на реках возможен подъем уровня воды с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селей. Прогнозируется опасность и на море.
"Экстренное предупреждение... На участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.
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