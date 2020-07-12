СМИ: талибы не намерены прекращать боевые действия до начала переговоров

Согласно телеканалу, Муджахид заявил, что боевые действия будут продолжаться, так как у талибов пока нет другого выхода. Он назвал призывы к прекращению огня со стороны властей "нелогичными" и подчеркнул, что завершение процесса освобождения пленных является необходимым условием для начала межафганских переговоров.