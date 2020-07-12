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СМИ: талибы не намерены прекращать боевые действия до начала переговоров
Радикальное движение "Талибан" не собирается прекращать боевые действия до начала межафганских переговоров, сообщает телеканал 1TV News со ссылкой на... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T14:37
седик седикки
исламское государство
афганистан
талибан
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353
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седик седикки, исламское государство, афганистан, талибан, в мире

СМИ: талибы не намерены прекращать боевые действия до начала переговоров

14:37 12.07.2020
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© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан" не собирается прекращать боевые действия до начала межафганских переговоров, сообщает телеканал 1TV News со ссылкой на представителя талибов Забихуллу Муджахида.
Отмечается, что ранее в воскресенье представитель президента Афганистана Седик Седикки призвал талибов отказаться от насилия и принять настоящее участие в мирном процессе.
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Согласно телеканалу, Муджахид заявил, что боевые действия будут продолжаться, так как у талибов пока нет другого выхода. Он назвал призывы к прекращению огня со стороны властей "нелогичными" и подчеркнул, что завершение процесса освобождения пленных является необходимым условием для начала межафганских переговоров.
"Если вы не хотите продолжения войны, то зачем создавать препятствия на пути переговоров?" - цитирует Муджахида телеканал.
Седикки ранее заявил, что правительство настроено начать переговоры, но полное освобождение заключенных талибами является важным условием. Бывший командующий "Талибана" Сайед Акбар Ага также заявил, что движение настаивает на полном освобождении пленных перед началом межафганских переговоров.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

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Седик СедиккиИсламское государствоАфганистанТалибанВ мире
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