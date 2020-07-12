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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200712/1574236615.html
Песков рассказал о работе властей во время пандемии
Власти страны не могли себе представить, каким сложным из-за распространения коронавирусной инфекции будет 2020 год для России и всего мира, заявил в интервью... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T14:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
дмитрий песков
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, дмитрий песков, общество

Песков рассказал о работе властей во время пандемии

14:42 12.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июл - РИА Новости. Власти страны не могли себе представить, каким сложным из-за распространения коронавирусной инфекции будет 2020 год для России и всего мира, заявил в интервью на канале "Россия 1" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не могли представить себе, что принесёт этот год всему миру и нашей стране. Собственно, наверное, ни одно из живущих поколений с пандемией как таковой не сталкивалось … Сами мы никогда не жили в таких условиях. Это не могло, конечно, не повлиять на нашу страну", - сказал Песков.
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Он отметил, что распространение COVID-19 "добавило кризисных условий" как в России, так и в мире.
"Когда появилась глобальная угроза, нависшая на этим (здоровье граждан РФ — ред.), нужно было принять энергичные меры, чтобы не обвалить здравоохранение страны, для того, чтобы система здравоохранения могла купировать эту угрозу для жизни человека. Причём, это всё надо сделать в масштабах нашей отечественной географии — самой большой географии в мире. Экономика была моментально мобилизована на производство средств индивидуальной защиты, аппаратов ИВЛ, различных дезинфицирующих средств", - добавил Песков.
По его словам, за последние полгода руководством страны была проделана "титаническая работа".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыДмитрий ПесковОбщество
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