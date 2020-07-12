Песков рассказал о работе властей во время пандемии

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июл - РИА Новости. Власти страны не могли себе представить, каким сложным из-за распространения коронавирусной инфекции будет 2020 год для России и всего мира, заявил в интервью на канале Власти страны не могли себе представить, каким сложным из-за распространения коронавирусной инфекции будет 2020 год для России и всего мира, заявил в интервью на канале "Россия 1" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Мы не могли представить себе, что принесёт этот год всему миру и нашей стране. Собственно, наверное, ни одно из живущих поколений с пандемией как таковой не сталкивалось … Сами мы никогда не жили в таких условиях. Это не могло, конечно, не повлиять на нашу страну", - сказал Песков.

Он отметил, что распространение COVID-19 "добавило кризисных условий" как в России, так и в мире.

"Когда появилась глобальная угроза, нависшая на этим (здоровье граждан РФ — ред.), нужно было принять энергичные меры, чтобы не обвалить здравоохранение страны, для того, чтобы система здравоохранения могла купировать эту угрозу для жизни человека. Причём, это всё надо сделать в масштабах нашей отечественной географии — самой большой географии в мире. Экономика была моментально мобилизована на производство средств индивидуальной защиты, аппаратов ИВЛ, различных дезинфицирующих средств", - добавил Песков.

По его словам, за последние полгода руководством страны была проделана "титаническая работа".