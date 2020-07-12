https://ria.ru/20200712/1574236615.html
Песков рассказал о работе властей во время пандемии
Власти страны не могли себе представить, каким сложным из-за распространения коронавирусной инфекции будет 2020 год для России и всего мира, заявил в интервью... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T14:42
2020-07-12T14:42
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
дмитрий песков
общество
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1
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июл - РИА Новости.
Власти страны не могли себе представить, каким сложным из-за распространения коронавирусной инфекции будет 2020 год для России и всего мира, заявил в интервью на канале "Россия 1"
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
"Мы не могли представить себе, что принесёт этот год всему миру и нашей стране. Собственно, наверное, ни одно из живущих поколений с пандемией как таковой не сталкивалось … Сами мы никогда не жили в таких условиях. Это не могло, конечно, не повлиять на нашу страну", - сказал Песков.
Он отметил, что распространение COVID-19 "добавило кризисных условий" как в России, так и в мире.
"Когда появилась глобальная угроза, нависшая на этим (здоровье граждан РФ — ред.), нужно было принять энергичные меры, чтобы не обвалить здравоохранение страны, для того, чтобы система здравоохранения могла купировать эту угрозу для жизни человека. Причём, это всё надо сделать в масштабах нашей отечественной географии — самой большой географии в мире. Экономика была моментально мобилизована на производство средств индивидуальной защиты, аппаратов ИВЛ, различных дезинфицирующих средств", - добавил Песков.
По его словам, за последние полгода руководством страны была проделана "титаническая работа".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.