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Песков рассказал о кадровой политике Путина
Кадровая политика президента РФ Владимира Путина последовательна и призвана организовать работу таким образом, чтобы вся система была единым механизмом, заявил... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T14:32
дмитрий песков
владимир путин
политика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дмитрий песков, владимир путин, политика

Песков рассказал о кадровой политике Путина

14:32 12.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июл - РИА Новости. Кадровая политика президента РФ Владимира Путина последовательна и призвана организовать работу таким образом, чтобы вся система была единым механизмом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы видим, что кадровая политика президента, она достаточно последовательна. И мы также с вами неоднократно слышали ответы Путина на вопрос: почему вы не увольняете этого, того, пятого, десятого. Когда он отвечает, что уволить человека легче всего, но сложнее всего организовать работу так, чтобы все работали, как слаженный механизм", - сказал Песков в интервью на канале "Россия 1".
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
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