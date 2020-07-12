https://ria.ru/20200712/1574236539.html
Песков рассказал о кадровой политике Путина
Кадровая политика президента РФ Владимира Путина последовательна и призвана организовать работу таким образом, чтобы вся система была единым механизмом, заявил... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T14:32
2020-07-12T14:32
дмитрий песков
владимир путин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир путин, политика