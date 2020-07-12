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Названы разрушающие мозг продукты
Врач-диетолог Елена Соломатина назвала продукты, которые при постоянном употреблении разрушают мозг. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T18:41
елена соломатина
общество
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https://ria.ru/20200212/1564582483.html
https://ria.ru/20200525/1571964243.html
Судя по публикации, есть вообще ничего нельзя. Раньше не было диетологов, ели все и не было проблем. Кстати, не было и дизайнеров одежды - все ходили в простой и удобной одежде, а не в рваных штанах.
95
Разрушает мозг продукт - это реклама.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572541468_0:203:3072:1931_1400x0_80_0_0_e1ad25309143ceee7a888983e188490a.jpg
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РИА Новости
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60
елена соломатина, общество

Названы разрушающие мозг продукты

14:30 12.07.2020 (обновлено: 18:41 12.07.2020)
15450
© Depositphotos / monsit3d-модель мозга человека
3d-модель мозга человека
© Depositphotos / monsit
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Врач-диетолог Елена Соломатина назвала продукты, которые при постоянном употреблении разрушают мозг.
В первую очередь специалист рекомендовала отказаться от продуктов, содержащих трансжиры: маргарина, майонеза и дешевых кондитерских изделий.

"Дело в том, что трансжиры делают клеточную мембрану жесткой, непроницаемой и, по сути, клетка перестает полноценно функционировать. Особенно опасно, когда это происходит в клетках головного мозга", — объяснила она в интервью "Комсомольской правде".

По словам врача, не менее вредны "быстрые" углеводы, содержащиеся в сахаре, мучных и кондитерских изделиях. Оставшаяся в крови после их употребления глюкоза разрушает сосуды и способствует образованию атеросклеротических бляшек.
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Названы продукты, восстанавливающие работу кишечника
Соломатина также призвала проявлять сдержанность при употреблении солений, поскольку они задерживают жидкость и вызывают отеки, которые, в свою очередь, затрудняют свободное движение крови.
Консерванты, ароматизаторы и красители являются источником токсинов и нарушают нормальное питание клеток головного мозга, добавила она.
Для того чтобы улучшить работу мозга, врач посоветовала соблюдать сбалансированный рацион питания и интенсивный водный режим.
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13433981582
Обсудить 45
Елена СоломатинаОбщество
Популярные комментарии
Судя по публикации, есть вообще ничего нельзя. Раньше не было диетологов, ели все и не было проблем. Кстати, не было и дизайнеров одежды - все ходили в простой и удобной одежде, а не в рваных штанах.
12 июля, 14:45
Антон Антонов
80500010
Разрушает мозг продукт - это реклама.
12 июля, 15:00
Руслан Петров
5120003
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