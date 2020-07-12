Названы разрушающие мозг продукты

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Врач-диетолог Врач-диетолог Елена Соломатина назвала продукты, которые при постоянном употреблении разрушают мозг.

В первую очередь специалист рекомендовала отказаться от продуктов, содержащих трансжиры: маргарина, майонеза и дешевых кондитерских изделий.

"Дело в том, что трансжиры делают клеточную мембрану жесткой, непроницаемой и, по сути, клетка перестает полноценно функционировать. Особенно опасно, когда это происходит в клетках головного мозга", — объяснила она в интервью "Комсомольской правде".

По словам врача, не менее вредны "быстрые" углеводы, содержащиеся в сахаре, мучных и кондитерских изделиях. Оставшаяся в крови после их употребления глюкоза разрушает сосуды и способствует образованию атеросклеротических бляшек.

Соломатина также призвала проявлять сдержанность при употреблении солений, поскольку они задерживают жидкость и вызывают отеки, которые, в свою очередь, затрудняют свободное движение крови.

Консерванты, ароматизаторы и красители являются источником токсинов и нарушают нормальное питание клеток головного мозга, добавила она.