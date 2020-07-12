Глава греческой церкви обвинил Эрдогана в использовании религии

"Превращение религии в инструмент для достижения партийных, геополитических и геостратегических выгод характеризует того, кто делает это. Провокация и оскорбление касаются не только православия и христианства в целом, но и всего цивилизованного человечества, каждого думающего человека, независимо от религии. Упрямо лезет на рожон", - заявил Иероним.