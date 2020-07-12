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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200712/1574236319.html
Глава греческой церкви обвинил Эрдогана в использовании религии
Президент Турции Тайип Эрдоган использует религию как инструмент для достижения партийных и геополитических целей и оскорбляет все цивилизованное человечество,... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T14:28
религия и мировоззрение
собор святой софии в турции
ситуация вокруг собора святой софии
новости - религия и мировоззрение
юнеско
греция
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собор святой софии в турции
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
собор святой софии в турции, ситуация вокруг собора святой софии, новости - религия и мировоззрение, юнеско, греция, турция, в мире

Глава греческой церкви обвинил Эрдогана в использовании религии

14:28 12.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АФИНЫ, 12 июл - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган использует религию как инструмент для достижения партийных и геополитических целей и оскорбляет все цивилизованное человечество, заявил глава Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним. Его краткое заявление в связи с решение Эрдогана сделать из собора Святой Софии мечеть распространило Афинское агентство новостей АМНА.
"Превращение религии в инструмент для достижения партийных, геополитических и геостратегических выгод характеризует того, кто делает это. Провокация и оскорбление касаются не только православия и христианства в целом, но и всего цивилизованного человечества, каждого думающего человека, независимо от религии. Упрямо лезет на рожон", - заявил Иероним.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
11 июля, 21:38Религия и мировоззрение
Эрдоган назвал смену статуса собора Святой Софии шагом к великой Турции
Иероним 5 июля заявлял, что турки не осмелятся превратить собор Святой Софии в мечеть.
Госсовет Турции - высший административный суд страны - 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.
Айя-София была основана христианским императором Юстинианом и была открыта 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Решение сделать из Айя Софии мечеть вызвало резкую реакцию во многих странах мира.
Собор Святой Софии в Стамбуле
Вчера, 12:16
В Греции указали на "главную опасность" с собором Святой Софии
3260065
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Религия и мировоззрениеСобор Святой Софии в ТурцииСитуация вокруг собора Святой СофииНовости - Религия и мировоззрениеЮНЕСКОГрецияТурцияВ мире
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