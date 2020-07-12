Глава греческой церкви обвинил Эрдогана в использовании религии

АФИНЫ, 12 июл - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган использует религию как инструмент для достижения партийных и геополитических целей и оскорбляет все цивилизованное человечество, заявил глава Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним. Его краткое заявление в связи с решение Эрдогана сделать из собора Святой Софии мечеть распространило Афинское агентство новостей АМНА.
"Превращение религии в инструмент для достижения партийных, геополитических и геостратегических выгод характеризует того, кто делает это. Провокация и оскорбление касаются не только православия и христианства в целом, но и всего цивилизованного человечества, каждого думающего человека, независимо от религии. Упрямо лезет на рожон", - заявил Иероним.
Иероним 5 июля заявлял, что турки не осмелятся превратить собор Святой Софии в мечеть.
Госсовет Турции - высший административный суд страны - 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.
Айя-София была основана христианским императором Юстинианом и была открыта 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Решение сделать из Айя Софии мечеть вызвало резкую реакцию во многих странах мира.