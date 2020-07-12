https://ria.ru/20200712/1574236054.html
Правительство Ирана должно отработать до конца срока, заявил Хаменеи
Правительство Ирана должно отработать до конца своего срока, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи в то время, как исполнительные власти во главе с... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T14:19
2020-07-12T14:19
парламент ирана
хасан роухани
али хаменеи
иран
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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парламент ирана, хасан роухани, али хаменеи, иран, в мире
ТЕГЕРАН, 12 июл – РИА Новости.
Правительство Ирана
должно отработать до конца своего срока, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи
в то время, как исполнительные власти во главе с президентом подвергаются постоянной критике со стороны депутатов.
"Твердо убежден, что правительства должны исполнять свои обязанности до конца (срока – ред.)", - заявил Хаменеи депутатам приступившего к работе в конце мая парламента Ирана
, состоящего из противников политики президента Хасана Роухани
.
По словам верховного лидера Ирана, законодательные и исполнительные органы власти должны работать таким образом, чтобы стране не был причинен ущерб.
Правительство Роухани в последние несколько недель подвергается жесткой критике со стороны парламента Ирана. В частности, депутаты недовольны резким падением риала, отсутствием притока иностранной валюты, ситуацией в жилищной сфере и другими вопросами, касающимися экономической сферы деятельности страны. Давление на правительство идет и за работу на внешнеполитическом направлении, в том числе по ядерной сделке.
В этой связи за последние несколько недель в парламент для отчетности вызывался целый ряд министров, в том числе иностранных дел, энергетики, нефти и ряда других. Кроме того, депутаты подготовили петицию с требованием к Роухани отчитаться перед парламентом.