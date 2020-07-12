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Правительство Ирана должно отработать до конца срока, заявил Хаменеи
Правительство Ирана должно отработать до конца своего срока, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи в то время, как исполнительные власти во главе с... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T14:19
парламент ирана
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али хаменеи
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парламент ирана, хасан роухани, али хаменеи, иран, в мире

Правительство Ирана должно отработать до конца срока, заявил Хаменеи

14:19 12.07.2020
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© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 12 июл – РИА Новости. Правительство Ирана должно отработать до конца своего срока, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи в то время, как исполнительные власти во главе с президентом подвергаются постоянной критике со стороны депутатов.
"Твердо убежден, что правительства должны исполнять свои обязанности до конца (срока – ред.)", - заявил Хаменеи депутатам приступившего к работе в конце мая парламента Ирана, состоящего из противников политики президента Хасана Роухани.
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По словам верховного лидера Ирана, законодательные и исполнительные органы власти должны работать таким образом, чтобы стране не был причинен ущерб.
Правительство Роухани в последние несколько недель подвергается жесткой критике со стороны парламента Ирана. В частности, депутаты недовольны резким падением риала, отсутствием притока иностранной валюты, ситуацией в жилищной сфере и другими вопросами, касающимися экономической сферы деятельности страны. Давление на правительство идет и за работу на внешнеполитическом направлении, в том числе по ядерной сделке.
В этой связи за последние несколько недель в парламент для отчетности вызывался целый ряд министров, в том числе иностранных дел, энергетики, нефти и ряда других. Кроме того, депутаты подготовили петицию с требованием к Роухани отчитаться перед парламентом.
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Парламент ИранаХасан РоуханиАли ХаменеиИранВ мире
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