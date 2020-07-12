Правительство Ирана должно отработать до конца срока, заявил Хаменеи

ТЕГЕРАН, 12 июл – РИА Новости. Правительство Правительство Ирана должно отработать до конца своего срока, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи в то время, как исполнительные власти во главе с президентом подвергаются постоянной критике со стороны депутатов.

"Твердо убежден, что правительства должны исполнять свои обязанности до конца (срока – ред.)", - заявил Хаменеи депутатам приступившего к работе в конце мая парламента Ирана , состоящего из противников политики президента Хасана Роухани

По словам верховного лидера Ирана, законодательные и исполнительные органы власти должны работать таким образом, чтобы стране не был причинен ущерб.

Правительство Роухани в последние несколько недель подвергается жесткой критике со стороны парламента Ирана. В частности, депутаты недовольны резким падением риала, отсутствием притока иностранной валюты, ситуацией в жилищной сфере и другими вопросами, касающимися экономической сферы деятельности страны. Давление на правительство идет и за работу на внешнеполитическом направлении, в том числе по ядерной сделке.