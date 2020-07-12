https://ria.ru/20200712/1574236010.html
В Кремле призвали Киев к диалогу с ДНР и ЛНР
Для выработки альтернативного документа по Донбассу необходим будет диалог Украины с самопровозглашенными республиками, а Киев от этого отказывается, заявил... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T14:17
2020-07-12T14:22
россия
ситуация в днр и лнр
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
владимир зеленский
дмитрий песков
киев
украина
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https://ria.ru/20200712/1574236081.html
3
россия
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
киев
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570928550_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_66062cbc41f66349a77f38d780be1b10.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, дмитрий песков, киев, украина, в мире