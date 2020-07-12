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В Кремле призвали Киев к диалогу с ДНР и ЛНР
Для выработки альтернативного документа по Донбассу необходим будет диалог Украины с самопровозглашенными республиками, а Киев от этого отказывается, заявил... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T14:22
россия
ситуация в днр и лнр
донбасс
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донецкая народная республика
владимир зеленский
дмитрий песков
киев
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донбасс
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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россия, ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, дмитрий песков, киев, украина, в мире

В Кремле призвали Киев к диалогу с ДНР и ЛНР

14:17 12.07.2020 (обновлено: 14:22 12.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкНа месте сгоревшего дома в поселке Шахты 6-7 в Горловке
На месте сгоревшего дома в поселке Шахты 6-7 в Горловке
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июл - РИА Новости. Для выработки альтернативного документа по Донбассу необходим будет диалог Украины с самопровозглашенными республиками, а Киев от этого отказывается, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Для выработки какого-либо альтернативного документа необходим будет диалог с представителями самопровозглашенных республик, а тот же Киев напрочь отказывается от этого диалога", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Вчера, 14:19
Песков: выход Киева из минских соглашений усложнит переговоры по Донбассу
Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что таким образом получается замкнутый круг.
Президент Украины Владимир Зеленский, по словам Пескова, обещал во время предвыборной кампании решить проблему Донбасса, основываясь на выполнении обязательств Украины по минским соглашениям. Но никаких шагов со стороны Киева не делается, отметил Песков.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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Обсудить 3
РоссияСитуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковКиевУкраинаВ мире
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