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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200712/1574235973.html
Песков прокомментировал динамику распространения коронавируса в России
Динамика сокращения количества заболевших коронавирусом в России дает надежду на то, что каких-то острых проявлений в дальнейшем удастся избежать, заявил... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T14:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий песков
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий песков

Песков прокомментировал динамику распространения коронавируса в России

14:17 12.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июл - РИА Новости. Динамика сокращения количества заболевших коронавирусом в России дает надежду на то, что каких-то острых проявлений в дальнейшем удастся избежать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы ведь все, кто говорит об этом профессионально, возьмите мэра Москвы (Сергея) Собянина, возьмите вице-премьера (Татьяну) Голикову, которые возглавляют соответствующие подразделения антикризисного штаба, я образно говорю, они говорят о том, что пока динамика сокращения количества заболевших дает надежду на то, что каких-то острых проявлений в дальнейшем нам удастся избежать", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий Песков
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