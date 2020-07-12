https://ria.ru/20200712/1574235973.html
Песков прокомментировал динамику распространения коронавируса в России
Динамика сокращения количества заболевших коронавирусом в России дает надежду на то, что каких-то острых проявлений в дальнейшем удастся избежать, заявил... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T14:17
2020-07-12T14:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий песков
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий песков