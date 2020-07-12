https://ria.ru/20200712/1574235873.html
Путин прокомментировал будущее отношений России и Украины
Президент России Владимир Путин заявил, что в отношениях РФ и Украины рано или поздно "пена схлынет". РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T14:12
2020-07-12T14:12
россия
владимир путин
украина
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https://ria.ru/20200712/1574235382.html
alnoor1953
"В отношениях РФ и Украины рано или поздно пена схлынет" --- товарищ гарант, а народ Донбасса в крови не захлебнётся пока эта пена будет-не будет "схлынивать"?
48
Белый Пёс
это происки австро-венгров и прочих разделяйивластвуй, какая ненависть? "во все времена" это бред, их самих недавно все называли русскими и сами они так считали, пока не навязали, что они оказывается украинцы, хотя окраин РИ было много.
37
15
россия
украина
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573519817_152:717:2517:2047_1400x0_80_0_0_687108a5b084381b733477853a179ce0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, украина