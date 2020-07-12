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Путин прокомментировал будущее отношений России и Украины
Президент России Владимир Путин заявил, что в отношениях РФ и Украины рано или поздно "пена схлынет". РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T14:12
россия
владимир путин
украина
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https://ria.ru/20200712/1574235382.html
"В отношениях РФ и Украины рано или поздно пена схлынет" --- товарищ гарант, а народ Донбасса в крови не захлебнётся пока эта пена будет-не будет "схлынивать"?
48
это происки австро-венгров и прочих разделяйивластвуй, какая ненависть? "во все времена" это бред, их самих недавно все называли русскими и сами они так считали, пока не навязали, что они оказывается украинцы, хотя окраин РИ было много.
37
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россия
украина
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, владимир путин, украина

Путин прокомментировал будущее отношений России и Украины

14:12 12.07.2020
28646
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в отношениях РФ и Украины рано или поздно "пена схлынет".
"Вот эта пена, она рано или поздно когда-нибудь схлынет", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 1", рассуждая об отношениях между Россией и Украиной.
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13718831548
Обсудить 15
РоссияВладимир ПутинУкраина
Популярные комментарии
"В отношениях РФ и Украины рано или поздно пена схлынет" --- товарищ гарант, а народ Донбасса в крови не захлебнётся пока эта пена будет-не будет "схлынивать"?
12 июля, 16:10
aalnoor1953
28005114
это происки австро-венгров и прочих разделяйивластвуй, какая ненависть? "во все времена" это бред, их самих недавно все называли русскими и сами они так считали, пока не навязали, что они оказывается украинцы, хотя окраин РИ было много.
12 июля, 14:51
Белый Пёс
2812006
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