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В Кремле прокомментировали возможный выход Киева из минских соглашений
Выход Украины из минских соглашений по урегулированию в Донбассе не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве, заявил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T14:11
россия
дмитрий песков
украина
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
россия, дмитрий песков, украина, в мире

В Кремле прокомментировали возможный выход Киева из минских соглашений

14:11 12.07.2020
2215
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Дмитрий Песков. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июл - РИА Новости. Выход Украины из минских соглашений по урегулированию в Донбассе не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"В данном случае насильно мил не будешь. И выход Украины из минского комплекса мер очевидно не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
Вчера, 14:03
Путин назвал причину ухудшения отношений между Россией и Украиной
РФ, Франция, ФРГ и Украина являются участниками "нормандского формата" по урегулированию в Донбассе.
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