Песков рассказал о работе по недопущению искажения исторической правды

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июл - РИА Новости. Работа по недопущению искажения исторической правды будет продолжена, президент России Владимир Путин всегда будет вставать на защиту этого, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Однозначно будет продолжение этой работы в плане недопущения каверкивания истории наших стран, недопущение искажения правды. Уверен, что если такие искажения будут продолжаться со стороны наших коллег к западу от нашей страны, то Путин каждый раз будет вставать на защиту исторической правды", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
Говоря о различных высказываниях, Песков отметил, что "для любого гражданина нашей страны и особенно для президента нашей страны это священная тема". "И когда мы слышим подобные заявления, конечно, уверен, внутренне Путина это коробит", - добавил он.
Власти России не раз заявляли о том, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент РФ отмечал, что Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.