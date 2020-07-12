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Песков рассказал о работе по недопущению искажения исторической правды
Работа по недопущению искажения исторической правды будет продолжена, президент России Владимир Путин всегда будет вставать на защиту этого, заявил... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T14:08
дмитрий песков
владимир путин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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дмитрий песков, владимир путин, политика

Песков рассказал о работе по недопущению искажения исторической правды

14:08 12.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июл - РИА Новости. Работа по недопущению искажения исторической правды будет продолжена, президент России Владимир Путин всегда будет вставать на защиту этого, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Однозначно будет продолжение этой работы в плане недопущения каверкивания истории наших стран, недопущение искажения правды. Уверен, что если такие искажения будут продолжаться со стороны наших коллег к западу от нашей страны, то Путин каждый раз будет вставать на защиту исторической правды", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
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Говоря о различных высказываниях, Песков отметил, что "для любого гражданина нашей страны и особенно для президента нашей страны это священная тема". "И когда мы слышим подобные заявления, конечно, уверен, внутренне Путина это коробит", - добавил он.
Власти России не раз заявляли о том, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент РФ отмечал, что Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
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