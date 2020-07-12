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Путин объяснил встречи с жителями затопленного Тулуна
Глава государства должен уметь принимать глобальные решения, но не менее важна работа с каждым конкретным человеком - тем более, если люди рассчитывают на него... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T14:08
владимир путин
иркутская область
тулун
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иркутская область
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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владимир путин, иркутская область, тулун

Путин объяснил встречи с жителями затопленного Тулуна

14:08 12.07.2020
2182
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с жителями Тулуна
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с жителями Тулуна
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с жителями Тулуна. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июл - РИА Новости. Глава государства должен уметь принимать глобальные решения, но не менее важна работа с каждым конкретным человеком - тем более, если люди рассчитывают на него как на последнюю инстанцию, заявил президент РФ Владимир Путин.
Таким образом он прокомментировал свои встречи с жителями затопленного Тулуна.
"Если люди попадают в такие сложные жизненные ситуации, нуждаются, совершенно очевидно, в поддержке государства, значит, нужно делать это, тем более, что люди надеются на помощь как на последнюю инстанцию. Если уж удаётся встретиться с главой государства, надо отвечать этим запросам и требованиям. На самом деле, это не менее важно, на мой взгляд, чем решение каких- то глобальных вопросов", - сказал Путин в интервью телеканалу "Россия 1".
Он отметил, что глава государства должен уметь работать с большими данными, уметь принимать кардинальные решения по важнейшим вопросам страны. "Но не менее важно - работа с каждым конкретным человеком", - добавил президент.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 14:01
Песков рассказал о работе Путина во время кризисов
В конце июня 2019 года в Иркутской области произошло наводнение, погибли 26 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, по данным ГУМЧС, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.
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Владимир ПутинИркутская областьТулун
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