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Распространение нового коронавируса
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В США за сутки выявили 61352 случая заражения коронавирусом
Более 61 тысячи случаев заражения коронавирусом выявлено в США за последние сутки, еще свыше 600 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса,... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T17:27
распространение нового коронавируса
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, сша, в мире

В США за сутки выявили 61352 случая заражения коронавирусом

14:06 12.07.2020 (обновлено: 17:27 12.07.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование на наличие антител к COVID-19
Тестирование на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Тестирование на наличие антител к COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Более 61 тысячи случаев заражения коронавирусом выявлено в США за последние сутки, еще свыше 600 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Днем ранее в США были зафиксированы рекордные 66 627 случаев заражения и 802 летальных исхода.
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По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 61 352 случая заражения COVID-19, скончались 685 пациентов с коронавирусом.
По информации университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 3 247 782 случая заражения коронавирусом, скончались почти 135 тысяч человек, выздоровели более 995 тысяч заразившихся.
Во всем мире, как сообщает университет, зарегистрировали свыше 12,7 миллиона заразившихся и более 565 тысяч летальных исходов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
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