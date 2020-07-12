В США за сутки выявили 61352 случая заражения коронавирусом

Тестирование на наличие антител к COVID-19. Архивное фото

Тестирование на наличие антител к COVID-19

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Более 61 тысячи случаев заражения Более 61 тысячи случаев заражения коронавирусом выявлено в США за последние сутки, еще свыше 600 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса , который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Днем ранее в США были зафиксированы рекордные 66 627 случаев заражения и 802 летальных исхода.

По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 61 352 случая заражения COVID-19, скончались 685 пациентов с коронавирусом.

По информации университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 3 247 782 случая заражения коронавирусом, скончались почти 135 тысяч человек, выздоровели более 995 тысяч заразившихся.

Во всем мире, как сообщает университет, зарегистрировали свыше 12,7 миллиона заразившихся и более 565 тысяч летальных исходов.