Песков прокомментировал ситуацию с минскими договоренностями

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июл - РИА Новости. Украинское руководство все более настойчиво говорит, что минские соглашения надо менять, Москва пока не понимает, означает ли это выход Украины из соглашения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Свидетельствует ли это о нежелании Киева решать эту проблему, или это свидетельствует о невозможности руководства Киева решать эту проблему, или одновременно - мы смотрим на заявления украинского руководства, которое все чаще и чаще, все более настойчиво говорит о том, что минские договоренности нужно менять. Означает ли это официальный выход Киева из минского комплекса мер или не означает - мы пока не знаем", - сказал Песков на телеканале "Россия 1".
По его словам, опровержений заявлений о готовности к выходу со стороны Киева не последовало.
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате". В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.
Ранее замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак заявил, что если власти Украины подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, это будет означать выход Киева из договоренностей и из минского и нормандского форматов переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Кроме того, добавил он, это будет означать, что президент Украины должен будет дезавуировать свою подпись под итоговым коммюнике Парижского саммита, прошедшего 9 декабря 2019 года.