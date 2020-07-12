Песков прокомментировал ситуацию с минскими договоренностями

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июл - РИА Новости. Украинское руководство все более настойчиво говорит, что минские соглашения надо менять, Украинское руководство все более настойчиво говорит, что минские соглашения надо менять, Москва пока не понимает, означает ли это выход Украины из соглашения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Свидетельствует ли это о нежелании Киева решать эту проблему, или это свидетельствует о невозможности руководства Киева решать эту проблему, или одновременно - мы смотрим на заявления украинского руководства, которое все чаще и чаще, все более настойчиво говорит о том, что минские договоренности нужно менять. Означает ли это официальный выход Киева из минского комплекса мер или не означает - мы пока не знаем", - сказал Песков на телеканале "Россия 1"

По его словам, опровержений заявлений о готовности к выходу со стороны Киева не последовало.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате". В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.