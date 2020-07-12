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Путин назвал причину ухудшения отношений между Россией и Украиной
Ухудшение отношений между Россией и Украиной не связано с Крымом, заявил Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1". РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T15:07
россия
владимир путин
республика крым
украина
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так и ладно. никому особо отношения с вечными нытиками и не нужны. укра это баласт. скинули, едем дальше.
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россия
республика крым
украина
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, владимир путин, республика крым, украина

Путин назвал причину ухудшения отношений между Россией и Украиной

14:03 12.07.2020 (обновлено: 15:07 12.07.2020)
266451
© AP Photo / Ian LangsdonПрезидент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
© AP Photo / Ian Langsdon
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июл — РИА Новости. Ухудшение отношений между Россией и Украиной не связано с Крымом, заявил Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1".
Говоря о хронологии событий, президент отметил, что на Украине "сначала произошел государственный переворот и захват власти, а уже потом, и с этого момента, наши взгляды и пути с руководством Украины, они стали диаметрально противоположными, с этого момента мы с ними разошлись".
Путин подчеркнул, что Крым вернулся в состав России после этих событий, а не наоборот.

"Так что то, что у нас испортились отношения с Украиной, с Крымом в принципе не связано", — добавил российский лидер.

По словам Путина, рано или поздно в отношениях Москвы и Киева "пена схлынет".
В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что "Киев как ничего не делал в плане реализации минского комплекса мер и парижских договоренностей, так и не делает".
По его словам, по сути, нет никакого продвижения, и Путин об этом говорил на совещании с постоянными членами российского Совета безопасности.
Также представитель Кремля отметил, что в случае выхода Киева из Минских соглашений новую основу для урегулирования в Донбассе создать будет очень сложно.
"Дело в том, что тогда мы лишимся какой-либо базы, на основе которой мы выстраиваем переговорный процесс", — пояснил Песков.
На вопрос о кредите доверия украинскому президенту Владимиру Зеленскому представитель Кремля отметил, что речь идет не о финансовом механизме, а о судьбах нескольких миллионов людей.
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РоссияВладимир ПутинРеспублика КрымУкраина
Популярные комментарии
"Хо-ро-шо гул-я-ть по св-ее-ту с ядерной бомбой за плечами!"... можно быковать, а "время все залечит!" НЕ ЗАЛЕЧИТ!
12 июля, 14:37
Stas Dremov
814143212364
так и ладно. никому особо отношения с вечными нытиками и не нужны. укра это баласт. скинули, едем дальше.
12 июля, 14:19
Evgeniy Domichev
3708546815
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