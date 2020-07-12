https://ria.ru/20200712/1574235578.html
Путин назвал причину ухудшения отношений между Россией и Украиной
Ухудшение отношений между Россией и Украиной не связано с Крымом, заявил Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1". РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T14:03
2020-07-12T15:07
россия
владимир путин
республика крым
украина
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https://ria.ru/20200621/1573258552.html
Stas Dremov
"Хо-ро-шо гул-я-ть по св-ее-ту с ядерной бомбой за плечами!"... можно быковать, а "время все залечит!" НЕ ЗАЛЕЧИТ!
1209
Evgeniy Domichev
так и ладно. никому особо отношения с вечными нытиками и не нужны. укра это баласт. скинули, едем дальше.
1208
303
россия
республика крым
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, республика крым, украина
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июл — РИА Новости.
Ухудшение отношений между Россией и Украиной
не связано с Крымом, заявил Владимир Путин
в интервью телеканалу "Россия 1
".
Говоря о хронологии событий, президент отметил, что на Украине "сначала произошел государственный переворот и захват власти, а уже потом, и с этого момента, наши взгляды и пути с руководством Украины, они стали диаметрально противоположными, с этого момента мы с ними разошлись".
Путин подчеркнул, что Крым вернулся в состав России после этих событий, а не наоборот.
"Так что то, что у нас испортились отношения с Украиной, с Крымом в принципе не связано", — добавил российский лидер.
По словам Путина, рано или поздно в отношениях Москвы
и Киева
"пена схлынет".
В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что "Киев как ничего не делал в плане реализации минского комплекса мер и парижских договоренностей, так и не делает".
По его словам, по сути, нет никакого продвижения, и Путин об этом говорил на совещании с постоянными членами российского Совета безопасности.
Также представитель Кремля отметил, что в случае выхода Киева из Минских соглашений новую основу для урегулирования в Донбассе создать будет очень сложно.
"Дело в том, что тогда мы лишимся какой-либо базы, на основе которой мы выстраиваем переговорный процесс", — пояснил Песков.
На вопрос о кредите доверия украинскому президенту Владимиру Зеленскому представитель Кремля отметил, что речь идет не о финансовом механизме, а о судьбах нескольких миллионов людей.