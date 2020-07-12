Путин назвал причину ухудшения отношений между Россией и Украиной

Говоря о хронологии событий, президент отметил, что на Украине "сначала произошел государственный переворот и захват власти, а уже потом, и с этого момента, наши взгляды и пути с руководством Украины, они стали диаметрально противоположными, с этого момента мы с ними разошлись".

Путин подчеркнул, что Крым вернулся в состав России после этих событий, а не наоборот.

"Так что то, что у нас испортились отношения с Украиной, с Крымом в принципе не связано", — добавил российский лидер.

По словам Путина, рано или поздно в отношениях Москвы Киева "пена схлынет".

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что "Киев как ничего не делал в плане реализации минского комплекса мер и парижских договоренностей, так и не делает".

По его словам, по сути, нет никакого продвижения, и Путин об этом говорил на совещании с постоянными членами российского Совета безопасности.

Также представитель Кремля отметил, что в случае выхода Киева из Минских соглашений новую основу для урегулирования в Донбассе создать будет очень сложно.

"Дело в том, что тогда мы лишимся какой-либо базы, на основе которой мы выстраиваем переговорный процесс", — пояснил Песков.