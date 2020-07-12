https://ria.ru/20200712/1574235499.html
Песков рассказал о работе Путина во время кризисов
Президент РФ Владимир Путин становится глубоким специалистом во время каждого кризиса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T14:01
2020-07-12T14:03
дмитрий песков
владимир путин
политика
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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дмитрий песков, владимир путин, политика
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июл - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
становится глубоким специалистом во время каждого кризиса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
.
"Во время кризиса он всегда становится глубоким специалистом", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1
".
"Я все время предлагаю вернуться в 2008 год, когда по мере того, как были на грани осыпания различные отрасли экономики, будь то банковский сектор или еще что-то, Путин становился специалистом именно в этой отрасли", - напомнил Песков.
Песков отметил, что в ситуации с коронавирусом Путин всегда ориентировался на мнение ученых, врачей и специалистов.
"Путин всегда ориентировался на мнение специалистов перед тем, как сформулировать свою точку зрения. И в основе его точки зрения именно научный подход, экспертный подход", - пояснил Песков, уточнив, что президент никогда не делает выводы по эмоциональным признакам.