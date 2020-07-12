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Песков рассказал о работе Путина во время кризисов
Президент РФ Владимир Путин становится глубоким специалистом во время каждого кризиса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T14:03
дмитрий песков
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353
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дмитрий песков, владимир путин, политика

Песков рассказал о работе Путина во время кризисов

14:01 12.07.2020 (обновлено: 14:03 12.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин становится глубоким специалистом во время каждого кризиса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Во время кризиса он всегда становится глубоким специалистом", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".
"Я все время предлагаю вернуться в 2008 год, когда по мере того, как были на грани осыпания различные отрасли экономики, будь то банковский сектор или еще что-то, Путин становился специалистом именно в этой отрасли", - напомнил Песков.
Песков отметил, что в ситуации с коронавирусом Путин всегда ориентировался на мнение ученых, врачей и специалистов.
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"Путин всегда ориентировался на мнение специалистов перед тем, как сформулировать свою точку зрения. И в основе его точки зрения именно научный подход, экспертный подход", - пояснил Песков, уточнив, что президент никогда не делает выводы по эмоциональным признакам.
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
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