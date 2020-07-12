Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200712/1574235382.html
Путин рассказал о вызовах, стоящих перед Россией
Президент России Владимир Путин заявил, что вызовов перед РФ много, часто они возникают незаметно, но от этого они не менее острые. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T13:58
россия
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573954315_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_65a1acea335e63f495db96db54f9d4f3.jpg
https://ria.ru/20200712/1574235148.html
3
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573954315_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_65a1acea335e63f495db96db54f9d4f3.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573954315_310:0:3041:2048_1400x0_80_0_0_ec13e2c336ae8a0cff3b255b6604b3c7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573954315_651:0:2699:2048_1400x0_80_0_0_44fc51000c8e1c8d2f05b33ed3fa5b9a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир путин, политика

Путин рассказал о вызовах, стоящих перед Россией

13:55 12.07.2020 (обновлено: 13:58 12.07.2020)
3104
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что вызовов перед РФ много, часто они возникают незаметно, но от этого они не менее острые.
"Вызовов перед страной очень много, часто, откровенно говоря, они возникают даже незаметно для многих, но их острота от этого не становится меньше", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 13:48
Путин рассказал о последствиях антироссийской риторики в США
Путин добавил, что это происходит почти постоянно.
4836211514
Обсудить 3
РоссияВладимир ПутинПолитика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин прокомментировал будущее отношений России и Украины
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о последствиях антироссийской риторики в США
Президент РФ Владимир Путин
Песков рассказал о кадровой политике Путина
Президент РФ Владимир Путин
Песков рассказал о работе Путина во время кризисов
Президент РФ Владимир Путин
Путин: кандидатов в новое правительство предлагала и администрация
Владимир Путин
Путин раскрыл отношение к критике в свой адрес
Дмитрий Песков
Песков рассказал о работе по недопущению искажения исторической правды
Президент РФ Владимир Путин
Экономическое противостояние в мире отразится на России, считает Путин
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
Путин назвал причину ухудшения отношений между Россией и Украиной
Президент РФ Владимир Путин
Путин поддержал идею саммита "ядерной пятерки"
3d-модель мозга человека
Названы разрушающие мозг продукты
Дмитрий Песков
Россия прошла острую фазу эпидемии с наименьшими потерями, заявил Песков
Дмитрий Песков
Песков прокомментировал ситуацию с минскими договоренностями
Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали возможный выход Киева из минских соглашений
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков: Киев ничего не делает для урегулирования ситуации в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:45В Казахстане двум врачам посмертно присвоили звание "Герой труда"
08:43На севере Камчатки пропал катер с тремя рыбаками
08:41В Азербайджане заявили об ударе по опорному пункту армянских военных
08:38Росавиация создала комиссию после падения Ан-2 в Нижегородской области
08:35Оборот предприятий торговли и услуг в Москве за месяц вырос на 30,7%
08:34На Украине более 20 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
08:32В горах Крыма спасли группу туристов
08:23В Индии выявили 28,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
08:22В Узбекистане за сутки выявили 487 случаев заболевания COVID-19
08:22В России в понедельник ждут вывозные рейсы из Узбекистана и с Бали
08:20В России провели более 23,2 миллиона тестов на COVID-19
08:20Власти Хабаровского края призвали не допускать массовых беспорядков
08:18Москвичи могут бесплатно заниматься фитнесом на свежем воздухе
08:15В австралийский штат Виктория направили военных для борьбы с COVID-19
08:15В Хабаровске вынесли первый приговор по делу псевдомедцентров
08:11Число жертв наводнений в Японии достигло 72
08:08В Приангарье за сутки потушили 13 возгораний в тайге
08:06В Республике Алтай число зараженных коронавирусом превысило 1,1 тысячи
08:04В Москве в понедельник ожидается кратковременный дождь и гроза
08:01В поселке Тухард Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива топлива
Лента новостейМолния