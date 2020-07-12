Число зараженных коронавирусом в Ингушетии превысило 3,3 тысячи

Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве

НАЛЬЧИК, 12 июл - РИА Новости. Общее число выявленных случаев коронавируса в Общее число выявленных случаев коронавируса в Ингушетии составило более 3,3 тысячи, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 3280 случаев заражения коронавирусом, скончался 71 человек, в том числе муфтий республики.

"По результатам исследований выявлено 3302 впервые установленных диагнозов COVID-2019, за сутки – 22. Выздоровели всего 2524 человека", - говорится в сообщении.

По данным штаба, всего в регионе госпитализированы 157 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 65, из них 25 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая трех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7418 человек, остается под наблюдением 301 человек, в том числе 144 – в условиях самоизоляции на дому.