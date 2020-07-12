https://ria.ru/20200712/1574235347.html
Число зараженных коронавирусом в Ингушетии превысило 3,3 тысячи
Общее число выявленных случаев коронавируса в Ингушетии составило более 3,3 тысячи, сообщает региональный оперативный штаб. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T13:54
2020-07-12T13:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика ингушетия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика ингушетия
НАЛЬЧИК, 12 июл - РИА Новости.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Ингушетии
составило более 3,3 тысячи, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 3280 случаев заражения коронавирусом, скончался 71 человек, в том числе муфтий республики.
"По результатам исследований выявлено 3302 впервые установленных диагнозов COVID-2019, за сутки – 22. Выздоровели всего 2524 человека", - говорится в сообщении.
По данным штаба, всего в регионе госпитализированы 157 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 65, из них 25 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая трех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7418 человек, остается под наблюдением 301 человек, в том числе 144 – в условиях самоизоляции на дому.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.