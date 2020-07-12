Песков: Киев ничего не делает для урегулирования ситуации в Донбассе

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июл - РИА Новости. Киев как ничего не делал, так и не делает для урегулирования ситуации в Донбассе , заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Россия 1" . "Киев как ничего не делал в плане реализации минского комплекса мер и парижских договоренностей, так и не делает", - сказал Песков в эфире телеканала

По его словам, по сути, нет никакого продвижения и президент РФ Владимир Путин об этом говорил на оперативном совещании с постоянными членами СБ РФ.

На вопрос о кредите доверия украинскому президенту Владимиру Зеленскому, Песков отметил, что речь идет не о кредитно-финансовом механизме, а о судьбах нескольких миллионов людей, проживающих на юго-востоке Украины.

Власти Украины ничего не делают для решения вопроса по Донбассу вопреки своим обещаниям во время предвыборной кампании, уточнил Песков. "Если абстрагироваться от эмоций, это можно констатировать со 100% точностью", - сказал Песков.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.