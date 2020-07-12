https://ria.ru/20200712/1574235173.html
Песков: Киев ничего не делает для урегулирования ситуации в Донбассе
Киев как ничего не делал, так и не делает для урегулирования ситуации в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T13:48
2020-07-12T14:50
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
дмитрий песков
киев
украина
в мире
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2
луганская народная республика
донецкая народная республика
киев
украина
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, дмитрий песков, киев, украина, в мире
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июл - РИА Новости. Киев
как ничего не делал, так и не делает для урегулирования ситуации в Донбассе
, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
"Киев как ничего не делал в плане реализации минского комплекса мер и парижских договоренностей, так и не делает", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1"
.
По его словам, по сути, нет никакого продвижения и президент РФ Владимир Путин об этом говорил на оперативном совещании с постоянными членами СБ РФ.
На вопрос о кредите доверия украинскому президенту Владимиру Зеленскому, Песков отметил, что речь идет не о кредитно-финансовом механизме, а о судьбах нескольких миллионов людей, проживающих на юго-востоке Украины.
Власти Украины ничего не делают для решения вопроса по Донбассу вопреки своим обещаниям во время предвыборной кампании, уточнил Песков. "Если абстрагироваться от эмоций, это можно констатировать со 100% точностью", - сказал Песков.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске
контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.