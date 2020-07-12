Путин рассказал о последствиях антироссийской риторики в США

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря об антироссийской риторике в США, заявил, что это прискорбно, поскольку такое положение дел отражается на всей системе международных отношений и негативно влияет на российско-американский диалог.
"Это не от нас зависит, это зависит от их (Штатов - ред.) внутриполитической ситуации. И то, что это там происходит, - в крупнейшей экономике мира, в крупнейшей ядерной, военной державе - это, конечно, прискорбно, потому что это отражается на всей системе международных отношений. И, конечно, негативно отражается на российско-американских отношениях", - заявил Путин в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос о начавшейся избирательной кампании в США и новой волне антироссийской риторики.
Говоря о стиле общения РФ со своими международными партнерами, президент страны упомянул одно из известных выражений. "У нас есть ведь такое в народе очень хорошее выражение: мягко стелет, но жестко спать кладет. Вот это, мне кажется, вполне наш стиль", - отметил Путин.
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