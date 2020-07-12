Путин рассказал о последствиях антироссийской риторики в США

Говоря о стиле общения РФ со своими международными партнерами, президент страны упомянул одно из известных выражений. "У нас есть ведь такое в народе очень хорошее выражение: мягко стелет, но жестко спать кладет. Вот это, мне кажется, вполне наш стиль", - отметил Путин.