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Распространение нового коронавируса
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Число зараженных коронавирусом в Белоруссии приблизилось к 65 тысячам
Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 165, до 64 932, скончались еще пять пациентов, всего умерших 464, РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T13:46
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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коронавирус covid-19, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Число зараженных коронавирусом в Белоруссии приблизилось к 65 тысячам

13:46 12.07.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
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МИНСК, 12 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 165, до 64 932, скончались еще пять пациентов, всего умерших 464, сообщила в воскресенье пресс-служба минздрава республики.
Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал плюс 973 инфицированных, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 200. На субботу число выявленных случаев COVID-19 достигло 64 767, в том числе сообщалось о 459 умерших. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 июля заявил, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с ней.
"Зарегистрированы 64 932 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 134 653 теста. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 464 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.
В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 55 380 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,3 миллиона случаев заражения, свыше 556 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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