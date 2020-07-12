Число зараженных коронавирусом в Белоруссии приблизилось к 65 тысячам

"Зарегистрированы 64 932 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 134 653 теста. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 464 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.