Россия прошла острую фазу эпидемии с наименьшими потерями, заявил Песков

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июл - РИА Новости. Руководству России еще предстоит проанализировать опыт прохождения кризиса, вызванного ситуацией с коронавирусной инфекцией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Еще предстоит руководству страны проанализировать опыт прохождения вот этого кризисного времени, тем более, что в экономическом плане еще не все позади. Нас ждут трудности впереди — это очевидно, мы смотрим на глобальные масштабы", - сказал Песков в интервью на канале "Россия 1".
Он также отметил, что вся структура руководства страны сработала в этот период как слаженный механизм.
"Самая острая фаза эпидемии и сопутствующего экономического кризиса была пройдена с наименьшими возможными потерями. Это мы можем сказать однозначно", - добавил Песков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.