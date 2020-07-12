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Россия прошла острую фазу эпидемии с наименьшими потерями, заявил Песков
Руководству России еще предстоит проанализировать опыт прохождения кризиса, вызванного ситуацией с коронавирусной инфекцией, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T14:55
россия
дмитрий песков
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, дмитрий песков, экономика

Россия прошла острую фазу эпидемии с наименьшими потерями, заявил Песков

13:42 12.07.2020 (обновлено: 14:55 12.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Дмитрий Песков
 Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июл - РИА Новости. Руководству России еще предстоит проанализировать опыт прохождения кризиса, вызванного ситуацией с коронавирусной инфекцией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Еще предстоит руководству страны проанализировать опыт прохождения вот этого кризисного времени, тем более, что в экономическом плане еще не все позади. Нас ждут трудности впереди — это очевидно, мы смотрим на глобальные масштабы", - сказал Песков в интервью на канале "Россия 1".
Он также отметил, что вся структура руководства страны сработала в этот период как слаженный механизм.
"Самая острая фаза эпидемии и сопутствующего экономического кризиса была пройдена с наименьшими возможными потерями. Это мы можем сказать однозначно", - добавил Песков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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