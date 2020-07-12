В Пермском крае число умерших с коронавирусом достигло 159

"За прошедшие сутки зафиксировано семь летальных исходов инфицированных пациентов: четверо умерли от COVID-19, еще трое от других причин. Таким образом, на сегодня зафиксировано 94 летальных исхода непосредственно от COVID-19, еще 65 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19", — говорится в сообщении.