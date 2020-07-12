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В Пермском крае число умерших с коронавирусом достигло 159
Семь пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Пермском крае за минувшие сутки, общее число умерших с COVID-19 в регионе достигло 159, сообщает... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T13:42
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, пермский край

В Пермском крае число умерших с коронавирусом достигло 159

13:42 12.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ПЕРМЬ, 12 июл - РИА Новости. Семь пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Пермском крае за минувшие сутки, общее число умерших с COVID-19 в регионе достигло 159, сообщает региональный минздрав.
"За прошедшие сутки зафиксировано семь летальных исходов инфицированных пациентов: четверо умерли от COVID-19, еще трое от других причин. Таким образом, на сегодня зафиксировано 94 летальных исхода непосредственно от COVID-19, еще 65 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19", — говорится в сообщении.
По данным краевого минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 4403 случая заражения COVID-19, в том числе 61 за последние сутки, выздоровели 3340 пациентов, на домашнем карантине остаются более 2,6 тысячи человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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