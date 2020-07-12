https://ria.ru/20200712/1574234944.html
Число умерших пациентов с COVID-19 во Владимирской области достигло 90
Количество летальных случаев среди пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло с 88 до 90, выздоровели свыше 3,8... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T13:35
2020-07-12T13:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимирская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570758757_0:204:2913:1843_1400x0_80_0_0_edf77f43643431c01aa79e073a5acd06.jpg
владимирская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570758757_0:204:2913:1843_1400x0_80_0_0_edf77f43643431c01aa79e073a5acd06.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570758757_92:0:2821:2047_1400x0_80_0_0_25f1ec7d2adcda07a1909ee1f5acd233.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570758757_433:0:2480:2047_1400x0_80_0_0_88721c6eef39a94ce7b9ab9b549d2634.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимирская область, общество
ВОРОНЕЖ, 12 июл - РИА Новости.
Количество летальных случаев среди пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией во Владимирской области
за сутки выросло с 88 до 90, выздоровели свыше 3,8 тысячи человек, сообщила администрация региона.
По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. К 11 июля их число выросло до 88.
"За период наблюдения в области отмечено 90 летальных случаев. Выздоровели в регионе 3820 пациентов с коронавирусом, в том числе за 11 июля – 33 человека", - говорится в сообщении.
За сутки с признаками острых респираторных вирусных инфекций за медицинской помощью обратились 111 человек, у всех - среднетяжелые и тяжелые формы, госпитализированы 42 пациента с признаками внебольничной пневмонии. Всего на стационарном лечении находятся 19 пациентов с ОРВИ и 591 – с пневмонией.
Всего на территории области зарегистрировано 4917 случаев заболевания COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.