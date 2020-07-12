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Число умерших пациентов с COVID-19 во Владимирской области достигло 90
Количество летальных случаев среди пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло с 88 до 90, выздоровели свыше 3,8... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T13:35
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимирская область, общество

Число умерших пациентов с COVID-19 во Владимирской области достигло 90

13:35 12.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВодитель и врач в автомобиле скорой помощи
Водитель и врач в автомобиле скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Водитель и врач в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 12 июл - РИА Новости. Количество летальных случаев среди пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло с 88 до 90, выздоровели свыше 3,8 тысячи человек, сообщила администрация региона.
По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. К 11 июля их число выросло до 88.
"За период наблюдения в области отмечено 90 летальных случаев. Выздоровели в регионе 3820 пациентов с коронавирусом, в том числе за 11 июля – 33 человека", - говорится в сообщении.
За сутки с признаками острых респираторных вирусных инфекций за медицинской помощью обратились 111 человек, у всех - среднетяжелые и тяжелые формы, госпитализированы 42 пациента с признаками внебольничной пневмонии. Всего на стационарном лечении находятся 19 пациентов с ОРВИ и 591 – с пневмонией.
Всего на территории области зарегистрировано 4917 случаев заболевания COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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