Число умерших пациентов с COVID-19 во Владимирской области достигло 90

ВОРОНЕЖ, 12 июл - РИА Новости. Количество летальных случаев среди пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией во Количество летальных случаев среди пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло с 88 до 90, выздоровели свыше 3,8 тысячи человек, сообщила администрация региона.

По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. К 11 июля их число выросло до 88.

"За период наблюдения в области отмечено 90 летальных случаев. Выздоровели в регионе 3820 пациентов с коронавирусом, в том числе за 11 июля – 33 человека", - говорится в сообщении.

За сутки с признаками острых респираторных вирусных инфекций за медицинской помощью обратились 111 человек, у всех - среднетяжелые и тяжелые формы, госпитализированы 42 пациента с признаками внебольничной пневмонии. Всего на стационарном лечении находятся 19 пациентов с ОРВИ и 591 – с пневмонией.

Всего на территории области зарегистрировано 4917 случаев заболевания COVID-19.