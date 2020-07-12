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Путин поддержал идею саммита "ядерной пятерки"
Президент РФ Владимир Путин, говоря об идее проведения саммита пятёрки постоянных членов Совета безопасности ООН, заявил, что в международных делах накопилось... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T13:34
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россия, совет безопасности оон, владимир путин, великобритания, франция, китай, сша, безопасность

Путин поддержал идею саммита "ядерной пятерки"

13:34 12.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря об идее проведения саммита пятёрки постоянных членов Совета безопасности ООН, заявил, что в международных делах накопилось много неопределенностей, которые требуют внимания этих стран, такая встреча будет востребована и полезна.
"Очень много накопилось в международных делах неопределённостей, которые требуют постоянного внимания ведущих стран мира, ядерных держав официальных. Поэтому такая встреча, на мой взгляд, своевременна, востребована и была бы полезной", - заявил Путин в эфире телеканала "Россия 1", говоря об инициативе встречи лидеров стран-постоянных членов Совбеза ООН.
В июне президент РФ выступил с идеей проведения саммита стран "ядерной пятерки" - пяти постоянных членов СБ ООН (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция). По его мнению, необходим разговор о проблемах сохранения мира, укрепления глобальной и региональной безопасности, контроле стратегических вооружений, а также о совместных усилиях по борьбе с терроризмом, экстремизмом и другими крупными вызовами и угрозами. Заинтересованность в такой встрече выразили все участники группы. Решение о дате и месте саммита ядерной пятерки примут после согласования повестки, сообщили в МИД РФ.
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РоссияСовет Безопасности ООНВладимир ПутинВеликобританияФранцияКитайСШАБезопасность
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