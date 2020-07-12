Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200712/1574234818.html
Песков раскритиковал тех, кто не верит в существование COVID-19
Люди, не верящие в коронавирус, кажутся как минимум невеждами, а в худшем случае - безумцами, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T13:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156257/94/1562579496_0:0:3014:1695_1400x0_80_0_0_10be47c29bb4e74e6cda15e1848cf512.jpg
Песков? Канал Россия1? Брат и сестра, которым можно верить!!! Но лучше их не слушать.
11
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/156257/94/1562579496_0:0:3014:1695_1400x0_80_0_0_10be47c29bb4e74e6cda15e1848cf512.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156257/94/1562579496_127:0:2858:2048_1400x0_80_0_0_0598a4c45b660c7f18af923a37d47f49.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156257/94/1562579496_468:0:2516:2048_1400x0_80_0_0_dcf3f740bb7a6e692d8fab2935a7dcf4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий песков

Песков раскритиковал тех, кто не верит в существование COVID-19

13:32 12.07.2020
1718
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июл - РИА Новости. Люди, не верящие в коронавирус, кажутся как минимум невеждами, а в худшем случае - безумцами, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Как минимум они кажутся невеждами, а в худшем случае - безумцами. Эта болезнь существует, эта болезнь особенная", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".
Пресс-секретарь президента добавил, что болеть - "временами страшно". "Доселе неизведанные какие-то ощущения", - пояснил он.
Песков 12 мая сообщил, что заразился коронавирусом, а 25 мая стало известно, что он выписался из больницы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
7 июля, 09:30
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
291020651
Обсудить 3
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий Песков
Популярные комментарии
Песков? Канал Россия1? Брат и сестра, которым можно верить!!! Но лучше их не слушать.
12 июля, 13:55
aaqua_nad
710003
Рекомендуем
Владимир Путин
Путин раскрыл отношение к критике в свой адрес
Дмитрий Песков
Россия прошла острую фазу эпидемии с наименьшими потерями, заявил Песков
Папа Римский Франциск
Папа Римский прокомментировал превращение собора Святой Софии в мечеть
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Песков прокомментировал динамику распространения коронавируса в России
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о последствиях антироссийской риторики в США
Президент РФ Владимир Путин
Путин поддержал идею саммита "ядерной пятерки"
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Ученый заявил о росте заразности коронавируса из-за мутаций
Певица Анита Цой
Анита Цой рассказала о самом жутком проявлении коронавируса
Водитель и врач в автомобиле скорой помощи
Число умерших пациентов с COVID-19 во Владимирской области достигло 90
Президент РФ Владимир Путин
Экономическое противостояние в мире отразится на России, считает Путин
3d-модель мозга человека
Названы разрушающие мозг продукты
Тестирование на наличие антител к COVID-19
Немецкие ученые установили, что переболевшие COVID-19 теряют антитела
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Минздраве оценили риск второй волны эпидемии коронавируса
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о вызовах, стоящих перед Россией
Президент РФ Владимир Путин
Путин: кандидатов в новое правительство предлагала и администрация
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:45В Казахстане двум врачам посмертно присвоили звание "Герой труда"
08:43На севере Камчатки пропал катер с тремя рыбаками
08:41В Азербайджане заявили об ударе по опорному пункту армянских военных
08:38Росавиация создала комиссию после падения Ан-2 в Нижегородской области
08:35Оборот предприятий торговли и услуг в Москве за месяц вырос на 30,7%
08:34На Украине более 20 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
08:32В горах Крыма спасли группу туристов
08:23В Индии выявили 28,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
08:22В Узбекистане за сутки выявили 487 случаев заболевания COVID-19
08:22В России в понедельник ждут вывозные рейсы из Узбекистана и с Бали
08:20В России провели более 23,2 миллиона тестов на COVID-19
08:20Власти Хабаровского края призвали не допускать массовых беспорядков
08:18Москвичи могут бесплатно заниматься фитнесом на свежем воздухе
08:15В австралийский штат Виктория направили военных для борьбы с COVID-19
08:15В Хабаровске вынесли первый приговор по делу псевдомедцентров
08:11Число жертв наводнений в Японии достигло 72
08:08В Приангарье за сутки потушили 13 возгораний в тайге
08:06В Республике Алтай число зараженных коронавирусом превысило 1,1 тысячи
08:04В Москве в понедельник ожидается кратковременный дождь и гроза
08:01В поселке Тухард Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива топлива
Лента новостейМолния