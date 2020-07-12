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В Тверской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет
Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате жесткой посадки частного легкомоторного самолета в Тверской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T13:31
тверская область
калязинский район
происшествия
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тверская область
калязинский район
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
тверская область, калязинский район, происшествия

В Тверской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет

13:31 12.07.2020
8179
© РИА Новости / Аврора / Перейти в фотобанкСамолет Як-52
Самолет Як-52
© РИА Новости / Аврора
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Самолет Як-52. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате жесткой посадки частного легкомоторного самолета в Тверской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Жесткая посадка частного легкомоторного самолета произошла в деревне Васелёво Калязинского района. Пострадали три человека, из них один 10-летний ребенок", - сказал собеседник агентства.
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