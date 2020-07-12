https://ria.ru/20200712/1574234747.html
В Тверской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет
Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате жесткой посадки частного легкомоторного самолета в Тверской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T13:31
2020-07-12T13:31
тверская область
калязинский район
происшествия
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https://ria.ru/20200617/1573040495.html
тверская область
калязинский район
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверская область, калязинский район, происшествия