В Хабаровском крае за сутки умерли пять пациентов с COVID-19

Медик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке. Архивное фото

Медик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке

ХАБАРОВСК, 12 июл – РИА Новости. Количество умерших жителей Количество умерших жителей Хабаровского края , болевших COVID-19, за сутки увеличилось с 37 до 42, сообщает в воскресенье минздрав края в своем аккаунте в Instagram.

По данным минздрава, это самое большое количество умерших пациентов с инфекцией в течение суток. Ранее регистрировалось по 1-2 случая в сутки. В субботу в крае были зарегистрированы 37 умерших с начала пандемии, в пятницу - 36.

"Всего в крае зарегистрировано 5311 случаев заболевания (рост +1,8% к 10 июля 2020 года), из них 42 закончились смертью пациентов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в течение суток выявлено 94 новых случаев заболевания, из них в 10 случаях люди являются бессимптомными носителями, выявленными при проведении эпидемического расследования. У 65% зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания. Всего от инфекции в крае лечатся 2,62 тысячи человек, из них находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Отмечается, что с начала пандемии от COVID-19 вылечились 2,64 тысячи человек.