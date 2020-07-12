https://ria.ru/20200712/1574234572.html
В Хабаровском крае за сутки умерли пять пациентов с COVID-19
Количество умерших жителей Хабаровского края, болевших COVID-19, за сутки увеличилось с 37 до 42, сообщает в воскресенье минздрав края в своем аккаунте в... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T13:26
2020-07-12T13:26
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хабаровский край
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, хабаровский край, общество
ХАБАРОВСК, 12 июл – РИА Новости.
Количество умерших жителей Хабаровского края
, болевших COVID-19, за сутки увеличилось с 37 до 42, сообщает в воскресенье минздрав края в своем аккаунте в Instagram.
По данным минздрава, это самое большое количество умерших пациентов с инфекцией в течение суток. Ранее регистрировалось по 1-2 случая в сутки. В субботу в крае были зарегистрированы 37 умерших с начала пандемии, в пятницу - 36.
"Всего в крае зарегистрировано 5311 случаев заболевания (рост +1,8% к 10 июля 2020 года), из них 42 закончились смертью пациентов", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в течение суток выявлено 94 новых случаев заболевания, из них в 10 случаях люди являются бессимптомными носителями, выявленными при проведении эпидемического расследования. У 65% зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания. Всего от инфекции в крае лечатся 2,62 тысячи человек, из них находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.
Отмечается, что с начала пандемии от COVID-19 вылечились 2,64 тысячи человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.