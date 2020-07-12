Путин раскрыл отношение к критике в свой адрес

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, рассуждая о резкой критике в свой адрес, заявил, что считает своей обязанностью прислушиваться к тому, что предлагается, но критика ради критики ему неинтересна.
"Всегда есть люди, которые думают иначе, чем ты, и им кажется, что у них есть лучшие решения, чем те, которые предлагаются действующими представителями власти, в том числе главой государства. Я, вообще, как это не покажется странным, считаю своей обязанностью прислушиваться к тому, что декларируется или к тому, что предлагается - если что-то предлагается вообще, кроме критики, потому что, если это критика ради критики, то это просто неинтересно, а если есть еще и предложения конструктивные, то, конечно, с удовольствием к этому прислушиваюсь", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 1" в ответ на вопрос, как он относится к резкой критике в свой адрес.
Путин отметил, что то, что он прислушивается к предложениям, не означает, что он будет "реализовывать то, что услышал". "Но знать всю палитру мнений, оценок и предложений - это полезно", - заключил он.
21 июня, 13:40Путин заявил, что привык к критике