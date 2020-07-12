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Путин раскрыл отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин, рассуждая о резкой критике в свой адрес, заявил, что считает своей обязанностью прислушиваться к тому, что предлагается, но... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T14:24
владимир путин
политика
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https://ria.ru/20200621/1573258036.html
Хватит прислушиваться уже 20 лет как, пора действовать с обнуленными силами.
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Вот про вас он и сказал,
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573865675_0:0:2838:1596_1400x0_80_0_0_ed488ee3b296e846d2c99623481ae966.jpg
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РИА Новости
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60
владимир путин, политика

Путин раскрыл отношение к критике в свой адрес

13:26 12.07.2020 (обновлено: 14:24 12.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, рассуждая о резкой критике в свой адрес, заявил, что считает своей обязанностью прислушиваться к тому, что предлагается, но критика ради критики ему неинтересна.
"Всегда есть люди, которые думают иначе, чем ты, и им кажется, что у них есть лучшие решения, чем те, которые предлагаются действующими представителями власти, в том числе главой государства. Я, вообще, как это не покажется странным, считаю своей обязанностью прислушиваться к тому, что декларируется или к тому, что предлагается - если что-то предлагается вообще, кроме критики, потому что, если это критика ради критики, то это просто неинтересно, а если есть еще и предложения конструктивные, то, конечно, с удовольствием к этому прислушиваюсь", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 1" в ответ на вопрос, как он относится к резкой критике в свой адрес.
Путин отметил, что то, что он прислушивается к предложениям, не означает, что он будет "реализовывать то, что услышал". "Но знать всю палитру мнений, оценок и предложений - это полезно", - заключил он.
Президент РФ Владимир Путин
21 июня, 13:40
Путин заявил, что привык к критике
63147943910044
Обсудить 261
Владимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Хватит прислушиваться уже 20 лет как, пора действовать с обнуленными силами.
12 июля, 13:32
ЛКЛысый Кучерявый
2493112483
Вот про вас он и сказал,
12 июля, 13:39
Александр Смирнов
94141131145
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