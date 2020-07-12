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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200712/1574234484.html
Ученый заявил о росте заразности коронавируса из-за мутаций
Заразность коронавируса повысилась на 30 процентов, заявил в интервью газете South China Morning Post декан медицинской школы Университета Гонконга профессор... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T13:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
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https://ria.ru/20200712/1574233847.html
"По словам ученого, рост этого показателя вызван мутациями ДНК." - очередного эксперта где-то нашли. На этот раз "учёный" увидел ДНК у коронавируса.
63
Это РНК-вирус! Но толпе информационных иждивенцев с современным образованием это все-равно.
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108241_0:97:2950:1756_1400x0_80_0_0_1e2f2df6ed5768d99de0a8649fb78898.jpg
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60
коронавирус covid-19, воз, гонконг, в мире

Ученый заявил о росте заразности коронавируса из-за мутаций

13:22 12.07.2020 (обновлено: 13:59 12.07.2020)
57289
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Заразность коронавируса повысилась на 30 процентов, заявил в интервью газете South China Morning Post декан медицинской школы Университета Гонконга профессор Габриэль Леунг.
По словам ученого, рост этого показателя вызван мутациями ДНК.
Леунг отметил, что проведенное на местном уровне исследование подтвердило выводы международной группы ученых о росте заразности вируса. Так, если в марте один инфицированный мог заразить два-три человека, то сейчас это число увеличилось до четырех.
По последним данным ВОЗ, всего в мире выявлено уже более 12 миллионов случаев заражения коронавирусом, свыше 551 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗГонконгВ мире
Популярные комментарии
"По словам ученого, рост этого показателя вызван мутациями ДНК." - очередного эксперта где-то нашли. На этот раз "учёный" увидел ДНК у коронавируса.
12 июля, 13:42
Naum Vygodsky
361610010
Это РНК-вирус! Но толпе информационных иждивенцев с современным образованием это все-равно.
12 июля, 15:21
Александр Виноградов
2050201
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