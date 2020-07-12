https://ria.ru/20200712/1574234484.html
Ученый заявил о росте заразности коронавируса из-за мутаций
Заразность коронавируса повысилась на 30 процентов, заявил в интервью газете South China Morning Post декан медицинской школы Университета Гонконга профессор... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T13:22
2020-07-12T13:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
гонконг
в мире
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https://ria.ru/20200712/1574233847.html
Naum Vygodsky
"По словам ученого, рост этого показателя вызван мутациями ДНК." - очередного эксперта где-то нашли. На этот раз "учёный" увидел ДНК у коронавируса.
63
Александр Виноградов
Это РНК-вирус! Но толпе информационных иждивенцев с современным образованием это все-равно.
28
11
гонконг
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108241_0:97:2950:1756_1400x0_80_0_0_1e2f2df6ed5768d99de0a8649fb78898.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, воз, гонконг, в мире