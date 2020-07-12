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Число случаев заражения коронавирусом в Румынии превысило 32,5 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 456, до 32 535, всего с начала пандемии умерли 1884 человека, сообщил телеканал... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T13:20
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
румыния
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, румыния, в мире

Число случаев заражения коронавирусом в Румынии превысило 32,5 тысячи

13:20 12.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КИШИНЕВ, 12 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 456, до 32 535, всего с начала пандемии умерли 1884 человека, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 32 079 случаях заражения, 1871 из которых стал летальным.
"На сегодня в Румынии подтверждено 32 535 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1884 человека, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что более 23,3 тысячи пациентов были выписаны из больниц.
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В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 17 июля. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,3 миллиона случаев заражения, свыше 556 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РумынияВ мире
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