Папа Римский прокомментировал превращение собора Святой Софии в мечеть

Госсовет Турции — высший административный суд страны — 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.