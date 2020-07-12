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В ДТП под Ростовом погиб человек
Один человек погиб и семеро пострадали при столкновении трех автомобилей в Аксайском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель управления... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T13:11
аксайский район
ростовская область
происшествия
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аксайский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
аксайский район, ростовская область, происшествия

В ДТП под Ростовом погиб человек

13:11 12.07.2020
3686
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи на улице Москвы
Машина скорой помощи на улице Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи на улице Москвы. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июл - РИА Новости. Один человек погиб и семеро пострадали при столкновении трех автомобилей в Аксайском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД по региону.
Авария произошла в воскресенье утром на 1045-м километре трассы М-4 "Дон".
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
Вчера, 00:22
Два человека погибли, трое пострадали при ДТП на севере Москвы
По предварительным данным, Chrysler столкнулся с двигавшимся по правому ряду КамАЗом, а потом с Hyundai Solaris.
"В результате в Chrysler погибла пассажирка, пострадали водитель и три пассажира, из которых двое детей. В Hyundai пострадали водитель и два пассажира, из них один несовершеннолетний", - сказал представитель ведомства.
На месте работают сотрудники полиции.
Инспектор ГИБДД
8 августа 2019, 12:00
В ГИБДД назвали самые опасные для жизни дороги
010440
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Аксайский районРостовская областьПроисшествия
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