В ДТП под Ростовом погиб человек

Два человека погибли, трое пострадали при ДТП на севере Москвы

Два человека погибли, трое пострадали при ДТП на севере Москвы

"В результате в Chrysler погибла пассажирка, пострадали водитель и три пассажира, из которых двое детей. В Hyundai пострадали водитель и два пассажира, из них один несовершеннолетний", - сказал представитель ведомства.