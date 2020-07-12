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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200712/1574233847.html
В Минздраве оценили риск второй волны эпидемии коронавируса
Вероятность возникновения второй волны эпидемии COVID-19 зависит от соблюдения людьми мер безопасности, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T15:04
распространение нового коронавируса
владимир чуланов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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Да слушай, можешь не одевать, руки не мыть и вообще не мыться. В чем проблема? Просто из-за таких как ты, будут страдать нормальные люди. Когда какие то митинги или протесты, это не страшно, страшно когда мозг как у земляного червячка.
345
Ну ясно. Как только митинг - так сразу опасность вируса! Хороший повод, только всем намордники все равно не наденешь.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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владимир чуланов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

В Минздраве оценили риск второй волны эпидемии коронавируса

13:01 12.07.2020 (обновлено: 15:04 12.07.2020)
356295
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Вероятность возникновения второй волны эпидемии COVID-19 зависит от соблюдения людьми мер безопасности, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
Врач привел в пример США и Индию, где фиксируются новые антирекорды по зараженным коронавирусом.
Врачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
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Назван фактор, удваивающий риск смерти от COVID-19

"Крайне тревожная эпидемиологическая ситуация в некоторых станах, таких как США и Индия, вызвана несоблюдением простых мер профилактики респираторных инфекций", — уточнил он.

Ученый подчеркнул, что ношение масок, частое мытье рук, соблюдение социальной дистанции и изоляция заболевших могут затормозить развитие эпидемии и предотвратить возникновение второй волны.
Накануне в США выявили рекордные 66,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом за сутки. По данным Университета Джонса Хопкинса, который суммирует информацию от федеральных и местных властей, за время эпидемии в Америке выявили более 3,1 миллиона случаев заражения COVID-19.
В Индии число зараженных превышает 850 тысяч человек. По количеству инфицированных страна занимает третье место в мире после США и Бразилии. При этом в Индии один из самых низких показателей смертности от коронавируса на миллион человек — 15.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВладимир ЧулановКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
Популярные комментарии
Да слушай, можешь не одевать, руки не мыть и вообще не мыться. В чем проблема? Просто из-за таких как ты, будут страдать нормальные люди. Когда какие то митинги или протесты, это не страшно, страшно когда мозг как у земляного червячка.
12 июля, 14:27
Константин Деткин
12421013187
Ну ясно. Как только митинг - так сразу опасность вируса! Хороший повод, только всем намордники все равно не наденешь.
12 июля, 14:12
ПАПров Агиценович Зак
157202099
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