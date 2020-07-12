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В Иране умерли почти двести человек с коронавирусом за сутки
Почти 200 человек с коронавирусом скончались в Иране за прошедшие сутки, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T13:01
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коронавирус covid-19, иран, в мире

В Иране умерли почти двести человек с коронавирусом за сутки

13:01 12.07.2020
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© Фото : Iranian Red Crescent SocietyАвтомобиль скорой помощи в Иране
Автомобиль скорой помощи в Иране
© Фото : Iranian Red Crescent Society
ТЕГЕРАН, 12 июл – РИА Новости. Почти 200 человек с коронавирусом скончались в Иране за прошедшие сутки, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.
В эфире телеканала IRINN представитель минздрава отметила, что за прошедшие 24 часа удалось выявить 2186 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 194 человека.
Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19, достигло 257 303, жертв – 12 829. При этом на данный момент выздоровели 219 993 человек.
С начала июля Иран три раза обновил рекорд по жертвам за сутки, последний раз - 9 июля, когда власти сообщили о гибели 221 человека.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти с 5 июля власти ввели обязательное ношение масок в неблагоприятных районах страны, общественных и закрытых местах. По словам президента Ирана Хасана Роухани, значительная часть людей соблюдает введенное правило.
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Кроме того, Роухани на фоне недавнего скачка смертности заявил, что Иран не может себе позволить остановить деятельность предприятий и связанную с экономикой активность, которую в текущих условиях необходимо вести с соблюдением медицинских предписаний.
Эпидемиологическая ситуация в Иране развивается скачкообразно: пройдя в конце марта-начале апреля скачок заражений (более 3 тысяч случаев в сутки), страна в начале мая фиксировала менее тысячи случаев, после чего ситуация снова стала ухудшаться - в начале июня был установлен новый рекорд заражаемости, побивший мартовский показатель. Вместе с этим в последний месяц значительно возросла смертность - с двухзначных показателей до трехзначных. При этом власти говорят, что страна по-прежнему переживает первую волну коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИранВ мире
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