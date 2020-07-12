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Распространение нового коронавируса
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В ЛНР зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусом
Восемь новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в самопровозглашенной Луганской народной республике за сутки, общее число заразившихся выросло до... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T12:54
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353
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коронавирус covid-19, минздрав лнр, луганская народная республика, в мире

В ЛНР зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусом

12:54 12.07.2020
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© РИА НовостиЛуганская многопрофильная больница №4, подготовленная к приему и оказанию помощи, в случае поступления зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Луганская многопрофильная больница №4, подготовленная к приему и оказанию помощи, в случае поступления зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
© РИА Новости
ЛУГАНСК, 12 июл - РИА Новости. Восемь новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в самопровозглашенной Луганской народной республике за сутки, общее число заразившихся выросло до 576, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе министерства здравоохранения ЛНР.
По последним обнародованным данным минздрава ЛНР, на 11 июля в республике были выявлены 568 человек с COVID-19. Также в ведомстве ранее сообщали о смерти 14 человек, у которых был выявлен коронавирус.
"Всего по состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 12 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской народной республики – 576", - сообщил представитель пресс-службы.
По его словам, выписаны "с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус" в общей сложности 485 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Минздрав ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВ мире
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