В ЛНР зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусом

ЛУГАНСК, 12 июл - РИА Новости. Восемь новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в самопровозглашенной Луганской народной республике за сутки, общее число заразившихся выросло до 576, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе министерства здравоохранения ЛНР.
По последним обнародованным данным минздрава ЛНР, на 11 июля в республике были выявлены 568 человек с COVID-19. Также в ведомстве ранее сообщали о смерти 14 человек, у которых был выявлен коронавирус.
"Всего по состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 12 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской народной республики – 576", - сообщил представитель пресс-службы.
По его словам, выписаны "с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус" в общей сложности 485 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.