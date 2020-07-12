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Число случаев заражения коронавирусом в Индонезии превысило 75 тысяч
Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Индонезии превысило 75 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T12:49
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коронавирус covid-19, индонезия, в мире

Число случаев заражения коронавирусом в Индонезии превысило 75 тысяч

12:49 12.07.2020
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© РИА Новости / Сутанта Адитья / Перейти в фотобанкВерующие в защитных масках у мечети Аль-Машун в провинции Северная Суматра в Индонезии
Верующие в защитных масках у мечети Аль-Машун в провинции Северная Суматра в Индонезии
© РИА Новости / Сутанта Адитья
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Индонезии превысило 75 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
За последние сутки в стране выявили 1 681 заразившегося, общее число инфицированных достигло 75 699. Количество летальных исходов увеличилось на 71 и достигло 3 606. Излечились с начала эпидемии 35 638 пациентов (+919 за сутки).
Согласно местным СМИ, один из очагов заражения выявлен в военной академии в провинции Западная Ява, где подтверждены почти 1 300 случаев инфицирования COVID-19. Большинство заражений зафиксировано среди курсантов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,3 миллиона случаев заражения, свыше 556 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИндонезияВ мире
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