Число случаев заражения коронавирусом в Индонезии превысило 75 тысяч

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Индонезии превысило 75 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
За последние сутки в стране выявили 1 681 заразившегося, общее число инфицированных достигло 75 699. Количество летальных исходов увеличилось на 71 и достигло 3 606. Излечились с начала эпидемии 35 638 пациентов (+919 за сутки).
Согласно местным СМИ, один из очагов заражения выявлен в военной академии в провинции Западная Ява, где подтверждены почти 1 300 случаев инфицирования COVID-19. Большинство заражений зафиксировано среди курсантов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,3 миллиона случаев заражения, свыше 556 тысяч человек скончались.
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