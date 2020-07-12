СМИ: в Айя-Софии могут изменить освещение, чтобы скрыть мозаику

АНКАРА, 12 июл - РИА Новости. Турецкие власти рассматривают вопрос о проведении мусульманских молитв в соборе Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле, предполагается, в частности, использование специальной техники освещения, при которой христианские мозаики и фрески не будут видны во время намазов, сообщает газета Hurriyet.
Ранее сообщалось, что Госсовет Турции - высший административный суд страны - 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.
Издание отмечает, что администрация президента Турции совместно с министерством культуры и туризма страны и управлением по делам религии ведет подготовку к совершению первого намаза в соборе Святой Софии 24 июля. Другим предложенным вариантом является занавешивание мозаик и фресок шторами во время мусульманских молитв, однако, по данным газеты, он не является основным. Также предполагается создание специальных коридоров для туристов с тем, чтобы они могли посещать собор, не наступая на ковры для молящихся.
Предложения экспертов переданы в администрацию президента Турции, пишет газета. Ожидается, что решение по этому вопросу будет принято во вторник.
Страница музея Святой Софии в Twitter закрыта, министерство культуры и туризма Турции на своем сайте изменило его название на "большую мечеть Святой Софии" (Büyük Ayasofya Camii).
Айя-София была основана христианским императором Юстинианом и была открыта 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Решение сделать из Айя-Софии мечеть вызвало резкую реакцию во многих странах мира.