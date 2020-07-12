СМИ: в Айя-Софии могут изменить освещение, чтобы скрыть мозаику

Издание отмечает, что администрация президента Турции совместно с министерством культуры и туризма страны и управлением по делам религии ведет подготовку к совершению первого намаза в соборе Святой Софии 24 июля. Другим предложенным вариантом является занавешивание мозаик и фресок шторами во время мусульманских молитв, однако, по данным газеты, он не является основным. Также предполагается создание специальных коридоров для туристов с тем, чтобы они могли посещать собор, не наступая на ковры для молящихся.