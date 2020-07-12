Почти 90% ресторанов на Украине открылись после кризиса c COVID-19

КИЕВ, 12 июл - РИА Новости. Восемьдесят шесть процентов кафе и ресторанов Украины вернулись к работе после кризиса, вызванного последствиями COVID-19, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль.
"Бизнес продолжает восстанавливаться после карантина. Количество безработных уменьшается. Сейчас на Украине уже работают 86% кафе и ресторанов от докризисного уровня. Как я и говорил, экономическое восстановление должно начаться уже в 3 квартале этого года", - написал Шмыгаль в Facebook.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. Также кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом из пяти этапов ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров. Затем на Украине стартовал второй этап, на котором возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады.
С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина - разрешили работу бассейнов и спортзалов, а также возобновили движение железнодорожного транспорта и межобластные перевозки автотранспортом. С 5 июня в том числе возобновилось внутреннее авиасообщение, разрешается полноценная работа мест общественного питания в большинстве регионов, а с 15 июня возобновилось международное авиасообщение.
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