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Почти 90% ресторанов на Украине открылись после кризиса c COVID-19
Восемьдесят шесть процентов кафе и ресторанов Украины вернулись к работе после кризиса, вызванного последствиями COVID-19, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T12:46
распространение нового коронавируса
денис шмыгаль
коронавирус covid-19
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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денис шмыгаль, коронавирус covid-19, украина, в мире

Почти 90% ресторанов на Украине открылись после кризиса c COVID-19

12:46 12.07.2020
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© Depositphotos / liudmilachernetskaМолодые люди в защитных медицинских масках за столиком в кафе
Молодые люди в защитных медицинских масках за столиком в кафе
© Depositphotos / liudmilachernetska
Молодые люди в защитных медицинских масках за столиком в кафе. Архивное фото
КИЕВ, 12 июл - РИА Новости. Восемьдесят шесть процентов кафе и ресторанов Украины вернулись к работе после кризиса, вызванного последствиями COVID-19, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль.
"Бизнес продолжает восстанавливаться после карантина. Количество безработных уменьшается. Сейчас на Украине уже работают 86% кафе и ресторанов от докризисного уровня. Как я и говорил, экономическое восстановление должно начаться уже в 3 квартале этого года", - написал Шмыгаль в Facebook.
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Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. Также кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом из пяти этапов ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров. Затем на Украине стартовал второй этап, на котором возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады.
С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина - разрешили работу бассейнов и спортзалов, а также возобновили движение железнодорожного транспорта и межобластные перевозки автотранспортом. С 5 июня в том числе возобновилось внутреннее авиасообщение, разрешается полноценная работа мест общественного питания в большинстве регионов, а с 15 июня возобновилось международное авиасообщение.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаДенис ШмыгальКоронавирус COVID-19УкраинаВ мире
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