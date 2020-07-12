https://ria.ru/20200712/1574232898.html
На Таймыре разлилось до 20 тонн топлива из-за разгерметизации трубы
При перекачке авиатоплива на севере Красноярского края разлилось до 20 тонн горючего, сообщается на сайте компании "Норильсктрансгаз". РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T12:26
2020-07-12T13:47
таймыр
происшествия
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https://ria.ru/20200710/1574144842.html
Vasya Karaedov
Потому что НИЧЕГО не обновляется, как было построено при СССР, так и используется до сих пор, зато владельцы всё богатеют и богатеют.
32
kristallovich_r
По ходу Сибирь уже давно загажена, мы просто не знаем об этом.
14
8
таймыр
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_0:206:3027:1909_1400x0_80_0_0_044c2af0be711afee3fbaa78f40b80e6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таймыр, происшествия