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На Таймыре разлилось до 20 тонн топлива из-за разгерметизации трубы
При перекачке авиатоплива на севере Красноярского края разлилось до 20 тонн горючего, сообщается на сайте компании "Норильсктрансгаз". РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T13:47
таймыр
происшествия
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Потому что НИЧЕГО не обновляется, как было построено при СССР, так и используется до сих пор, зато владельцы всё богатеют и богатеют.
32
По ходу Сибирь уже давно загажена, мы просто не знаем об этом.
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таймыр
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2020
РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_0:206:3027:1909_1400x0_80_0_0_044c2af0be711afee3fbaa78f40b80e6.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
таймыр, происшествия

На Таймыре разлилось до 20 тонн топлива из-за разгерметизации трубы

12:26 12.07.2020 (обновлено: 13:47 12.07.2020)
11067
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нашивки сотрудников МЧС России. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 12 июл — РИА Новости. При перекачке авиатоплива на севере Красноярского края разлилось до 20 тонн горючего, сообщается на сайте компании "Норильсктрансгаз".
Как сообщили ранее в краевом главке МЧС, керосин качали с баржи на реке Большая Хета. Из-за разгерметизации трубы на нефтепереливной станции произошел разлив топлива на грунт.
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10 июля, 03:48Хочу стать космонавтом
Российские специалисты в Куру нашли причину утечки токсичного топлива
В компании сообщили, что на место своевременно направили аварийные службы. Угрозы жизни и здоровью людей на территории нет.
Компания проводит внутреннее расследование в связи с инцидентом, направила информацию в МЧС. Работы по перекачке приостановлены, предпринимаются все возможные меры для ускоренного сбора пролитого топлива.
440103151
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ТаймырПроисшествия
Популярные комментарии
Потому что НИЧЕГО не обновляется, как было построено при СССР, так и используется до сих пор, зато владельцы всё богатеют и богатеют.
12 июля, 12:30
VKVasya Karaedov
2901002
По ходу Сибирь уже давно загажена, мы просто не знаем об этом.
12 июля, 12:49
kkristallovich_r
1400000
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