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На поддержку круизных судоходных компаний направят 320 миллионов рублей
Правительство России направит 320 миллионов рублей на субсидии судоходным компаниям, которые занимаются морскими и речными круизами, соответствующее... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T12:25
россия
михаил мишустин
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
владимир путин
экономика
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353
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россия, михаил мишустин, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), владимир путин, экономика

На поддержку круизных судоходных компаний направят 320 миллионов рублей

12:25 12.07.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкТеплоход отходит от причала
Теплоход отходит от причала
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Теплоход отходит от причала. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Правительство России направит 320 миллионов рублей на субсидии судоходным компаниям, которые занимаются морскими и речными круизами, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
"По распоряжению председателя правительства Михаила Мишустина 320 миллионов рублей будет направлено на субсидии судоходным компаниям, которые занимаются морскими и речными круизами. Эти деньги они смогут потратить на выплаты по договорам лизинга", - говорится в сообщении.
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Средства будут выделены Росморречфлоту из резервного фонда правительства. Субсидии в том числе получат те компании, которые не проводили масштабных сокращений сотрудников и не имеют долгов по налогам и страховым взносам.
Пассажирские перевозки железнодорожным, морским и внутренним водным транспортом включены в РФ в список отраслей, пострадавших от коронавируса. Троценко в мае на совещании у президента РФ Владимира Путина, посвященном транспорту, попросил в связи с коронавирусом выделить судоходным компаниям 4,7 миллиарда рублей.
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РоссияМихаил МишустинФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Владимир ПутинЭкономика
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